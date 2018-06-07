原标题：台海军误射导弹案 射控士官长二审刑期改判

图为遭雄三导弹误击的翔利升渔船。来源：台湾“中央社”资料照片。

中新网6月7日电 据台湾“中央社”报道，台湾海军金江舰2016年发生操演误射雄三导弹案。高雄高分院今日宣判，依业务过失致死等罪，许博为、高嘉骏维持一审刑期；射控士官长陈铭修二审坦承犯行，刑期由2年改判1年9个月。

全案高雄地检署侦结，依废弛职务、业务过失致死罪，起诉金江舰上导弹中士高嘉骏、射控士官长陈铭修，以及兵器长许博为3人。高雄地方法院2017年9月30日审结宣判，依业务过失致死等罪判处许博为有期徒刑1年2个月、高嘉骏1年6个月、陈铭修2年。

高雄地院审理时，认为导弹虽由高嘉骏发射，但陈铭修擅自离去未把导弹火线安全接头拔下，也未将作战模式改回训练模式，是造成导弹误射的元凶，且高嘉骏坦承犯行，因此对陈铭修从重量刑。

全案上诉高雄高分院，7日审结宣判，合议庭依业务过失致死等罪，许博为1年2个月、高嘉骏1年6个月、陈铭修二审时坦承犯行，刑期由一审的2年改判1年9个月。全案可上诉。

2016年7月1日，台湾海军金江舰在左营军港操演前进行雄三导弹系统检测时，在港内误射雄三导弹，误击在澎湖海域作业的高雄籍翔利升渔船，造成船长黄文忠死亡和3名船员受伤。

责任编辑：张玉