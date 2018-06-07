原标题：多名中国公民在菲律宾遭赌场高利贷团伙绑架毒打

中新网6月7日电 据菲律宾《世界日报》援引ABS-CBN电视台报道，菲律宾警方当地时间6日公布多名中国公民在菲律宾，遭受赌场高利贷团伙绑架毒打的视频。

菲国警反绑架大队（PNP-AKG）透露，赌场高利贷/绑架团伙把这些视频，发送给受害人在中国的亲属，以实施勒索。

反绑架大队队长顿佬称：“（这名受害人）家属被迫向他们支付200万比索。”然而，受害人在邦邦牙省被绑架两天之后，幸运地从绑匪手中逃脱。

此外，另一名中国公民也遇到与上述受害者相同的情况。

顿佬说：“这些涉及博彩案件的共同特点是，高利贷集团制造赌债，受害人无法偿还，犯罪集团遂折磨受害人，并把施虐录像发给受害人家属加以勒索。”

反绑架大队称，受害人家属求助于中国驻菲使馆，使馆遂与菲国警取得联系。

顿佬说：“中国大使馆（为警方办案）提供了支持，如果没有他们通知，我们根本不知道这些案件。受害者在中国的家人寻求中国大使馆的帮助。”

他透露，在赌场中到处是向赌客放贷的非法高利贷团伙。一旦受害者无法支付赌债，他们就会被绑架勒索。

顿佬解释道：“赌场里面有大量不受监控的非法高利贷团伙，赌场管理方很难控制这些人，因为他们假扮赌客，并且出手大方。赌场以为他们只是在赌，其手上的资金也是合法的。但实际上，这些高利贷资金并没有流向赌场中合法的资金系统。”

警方掌握的消息称，不同的赌场非法高利贷团伙之间会发生暴力冲突。

大马尼拉地区巴西市（Pasay）一家赌场外的监控录像显示，两个高利贷团伙之间发生火拼，警方后来在附近搜到这些黑帮使用的砍刀。

顿佬指出，高利贷/绑架案件的数量呈上升趋势，警方仅在今年已经解救8名受害人。然而警方很难提出相应的指控，因为受害者都选择立刻返回中国。

他说：“司法部反绑架部门表示，他们无法维持这些案件，仅为一段时间后，受害人（原告）便不愿再露面，所以只能撤案。”

顿佬表示，高利贷团伙需要把他们的放贷业务合法化，通过正当渠道收取资金，避免损失贷款。

责任编辑：张义凌