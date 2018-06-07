苏南沿江铁路9月28日前开工 预计2022年完工

苏南沿江铁路终于有了时间表。扬子晚报全媒体 图

原标题：苏南沿江铁路9月28日前开工，将串起百强县“最富朋友圈”

苏南“最富朋友圈”何时能迈入高铁时代有了明晰的时间表。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从5月31日召开的苏州市铁路工作推进会上获悉，江苏省委、省政府已明确提出要求，苏南沿江铁路将于9月28日前开工。

据此前公示的苏南沿江铁路环评文件，该项目总工期预计为42个月。也就是说，预计在2022年，苏南地区将实现高铁全覆盖。

据环评公示文件，苏南沿江高铁起于南京南站，经句容、常州武进、江阴、张家港、常熟和太仓，在太仓利用沪通铁路进入上海。

线路设计时速350公里/小时。同时，全线桥梁路段比例高达95%，因此，苏南沿江铁路又被形象地称作“空中飞铁”。

澎湃新闻注意到，该线路并非绝对意义上的“沿江”。从南京南站出发后，线路向南经过句容、金坛，到达常州南部的武进后，再北上到达沿江城市江阴。

如此线路走向是对现有京沪高铁沪宁段、沪宁城际的补位。苏南沿江高铁所经之处，目前均尚未迈入高铁时代。

尤其值得关注的是，除句容、金坛外，苏南沿江高铁所经之处都是强县中的强县。江阴、常熟、张家港和太仓，长期占据各类全国百强县榜单前十位。已撤市设区的常州市武进区，2017年GDP超2000亿元，堪称江苏“第一强区”。

据澎湃新闻记者统计，上述4个县级市及1区，2017年GDP总量超11800亿，在整个苏锡常占比达三分之一。同时，这一数字更是远超甘肃等西部省份全省的总量。

然而，“苏南小龙”们在高铁建设上一直未能起步。苏南沿江高铁的开建将破除这一尴尬局面，串联起百强县“最富朋友圈”。

在苏南沿江高铁各站点中，江阴将成为枢纽站点。

据该项目环评公示报告显示，江阴站新建站房面积达15000平方米，2030年预计客流量将达到1300万人次，两项指标均高于附近站点。

未来，南北走向的盐泰锡常宜城际铁路，将从泰州靖江过江至江阴，经无锡城区抵达宜兴。两条铁路交汇的江阴将成为无锡北部交通枢纽。

责任编辑：张义凌