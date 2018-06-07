原标题：中国旅行团加拿大车祸已致2人遇难 1人伤情危重
中新网多伦多6月6日电 （记者 余瑞冬）截至当地时间6月6日晚，中国旅行团在加拿大安大略省遭遇的旅游大巴事故已造成2名中国游客死亡，一人伤情持续危重。
据中国驻多伦多总领馆消息，此前伤情严重的另外三人已经好转，但需继续住院治疗。其他大部分游客已出院。
据加拿大广播公司报道，一辆载有37名中国游客的巴士4日下午在安大略省普雷斯科特地区的高速公路上发生交通事故，事故造成24人受伤，其中4人伤势严重。图片来源：东方IC 版权作品 请勿转载
部分死伤游客的家属已于6日晚抵达加拿大。
组团社北京诚信之旅工作组亦已于6日上午抵达加拿大开展工作。
6日下午，中国驻多伦多代总领事庄耀东与文化和旅游部驻多伦多办事处（简称“旅游办”）举行协调会，商讨善后事宜。总领馆表示，下一步将继续与当地警方保持密切沟通，跟踪事故调查进展，并会同中国驻加拿大大使馆、旅游办等做好善后工作，维护游客合法权益。
当地时间6月4日下午，在加拿大安大略省东部401高速公路普雷斯科特镇（Prescott）附近，一辆旅游大巴发生交通事故。车上乘客是一支从美国入境加拿大的中国旅行团，除司机和导游外，其余34名游客和1名领队均为中国公民。
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