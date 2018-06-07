原标题：联合国报告：中国成为全球第二大外资流入国

新华社日内瓦6月6日电（记者凌馨 杜洋）总部位于日内瓦的联合国贸易和发展会议（贸发会议）6日发布报告表示，2017年中国已成为全球第二大外资流入国和第三大对外投资国，并继续成为发展中国家中最大的外资流入国和对外投资国。

当天发布的《2018世界投资报告》显示，与2017年全球经济和贸易加速增长形成鲜明对比的是，去年全球外国直接投资（FDI）比2016年下降23%，至1.43万亿美元。

具体来看，受大型并购及企业重组减少的影响，2017年流入发达国家的FDI为7129亿美元，相较2016年下降37%。其中，美国FDI流入量下降40%，至2750亿美元，但仍是全球最大的外资流入国。

去年，流入发展中经济体的FDI保持平稳，总额为6710亿美元。发展中国家在全球FDI流动中的比重由2016年的36%上升至47%。其中，亚洲发展中经济体整体表现亮眼，吸收外资4760亿美元，成为全球吸引外资最多的地区。

报告说，2017年，中国吸收外资1360亿美元，成为全球第二大外资流入国。中国的对外投资降至1250亿美元，但仍是全球第三大对外投资国和发展中国家中最大的对外投资国。

贸发会议投资和企业司司长詹晓宁表示，近来中国宣布一系列投资便利化以及招商引资的措施，在此推动下未来流入中国的FDI有望继续保持在高位水平。

报告认为，全球投资回报率下降、国际生产扩张速度放缓以及全球价值链扩张趋于停滞是2017年全球跨国投资低迷的主要原因。

报告预测，2018年全球国际投资有望出现增长，但增长势头将十分脆弱，预计增长约5%。报告指出，虽然有全球经济增长向好等诸多利好因素，但全球投资仍可能受到地缘政治风险、贸易关系紧张和美国税改等因素的冲击。

责任编辑：张玉