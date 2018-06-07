外媒曝中美磋商细节：中方有条件增加美700亿进口

原标题：外媒披露中美经贸磋商细节：中方愿有条件增加美700亿进口

参考消息网6月7日报道 外媒称，美国总统特朗普5日与其贸易顾问会面，讨论中国提出的进口美国商品一年增加700亿美元的提议。

据路透社6月5日报道，两名消息人士透露，中国的提议包括增加农产品、能源商品以及部分制成品的进口。

美国商务部长威尔伯·罗斯与中方于上周末会面，会谈后的声明中并未提到具体提议或数字。

报道称，对于美方是否将接受该提议，或者该提议是否足以避免一场贸易战，目前还不清楚。

其中一名消息人士表示，特朗普听取关于中方提议的简报，并就接下来如何推进加以讨论。

另据美国《华尔街日报》网站6月5日报道，据了解谈判最新进展的人士称，中国提出，如果特朗普政府放弃关税威胁，中国愿意购买价值近700亿美元的美国农产品、制成品和能源产品。

报道称，上周末在北京举行的谈判中，中方向美国商务部长罗斯带领的谈判团队递交了一份一揽子计划，其中包括中国公司购买更多的美国大豆、玉米、天然气、原油、煤炭和制成品。

中美两国官员估计，该一揽子计划第一年的价值近700亿美元。

知情人士说，在谈判中，中方向罗斯明确表示，如果华盛顿继续推行其计划，向价值500亿美元的中国制造商品征收关税，那么该提议将作废。

知情人士说，在磋商期间，中方谈判人员还提出了以下问题，即美国是否推进特朗普上月初许下的承诺，拯救中国的中兴公司，使其免遭美国制裁的影响。

报道称，中国的提议将使得美国农业区的各州从中受益。这些州曾帮助特朗普在2016年大选中获胜。知情人士说，中国承诺购买更多的美国大豆、玉米及其他农产品，承诺放宽特定法规，加大对这些产品的进口。

报道称，中国团队还承诺让国企购买更多的美国天然气，尽管美国公司提升产量可能需要一段时间。知情人士说，通过潜在地促进中国对美国煤炭的进口，北京正在瞄准宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州等州。对于美国中期选举而言，这些州很重要。

报道指出，但该提议不包括签署协议。其中一人说：“尚未敲定任何事情。”他指的是中国的提议。“还需要双方进行额外回合的磋商。”

责任编辑：张玉