台风“艾云尼”第3次登陆 华南局地暴雨超400毫米

原标题：台风“艾云尼”第三次登陆 华南局地暴雨超400毫米

今年第4号台风“艾云尼”第三次登陆 中国华南局地暴雨超400毫米

中新社北京6月7日电 （记者 陈溯）中央气象台7日消息，今年第4号台风正式获得命名“艾云尼”，预计7日下午至夜间将再次登陆广东。

此前，“艾云尼”已分别在广东徐闻和海南海口登陆。由于“艾云尼”一直在琼州海峡附近打转，致使海南岛北部、广东南部沿海出现持续性暴雨天气，局地累计降雨量超过400毫米。

车辆涉险通过海口市龙华路积水路段。骆云飞 摄

预计，7日“艾云尼”将向偏北方向移动，当天下午到夜间在广东西部沿海再次登陆。受其影响，海南岛北部、广东中西部、广西东部以及湖南东南部、江西西南部等地有大到暴雨，局地大暴雨或特大暴雨。

受台风“艾云尼”和季风共同影响，7日至8日，海南岛北部、广东中西部、广西东部以及湖南东南部、江西西南部等地有大到暴雨，其中，广东西南部和沿海的部分地区有大暴雨，局地有特大暴雨，并伴有雷电、短时强降水和雷暴大风等强对流天气。

中央气象台7日晨继续发布台风蓝色预警和暴雨黄色预警。预计，“艾云尼”将以每小时5至10公里的速度向偏北方向移动，将于7日下午到夜间在广东西部沿海再次登陆，9日后逐渐转向偏东方向移动，强度缓慢减弱。（完）

责任编辑：张玉