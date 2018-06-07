原标题：第一批中央环保督察“回头看”全部实现督察进驻

资料图：三江源 中新社记者 孙睿 摄

中新网6月7日电 据生态环境部官方微博消息，6月7日上午，中央第五环境保护督察组对广西壮族自治区开展“回头看”工作动员会在南宁召开。至此，第一批中央环保督察“回头看”全部实现督察进驻。

据介绍，这次“回头看”总的思路是：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚持问题导向，敢于动真碰硬，标本兼治、依法依规，对第一轮中央环境保护督察反馈问题紧盯不放，一盯到底，强化生态环境保护党政同责和一岗双责，不达目的决不松手。同时，按照党中央、国务院关于打好污染防治攻坚战的决策部署，结合被督察省（区）具体情况，同步统筹安排环境保护专项督察，进一步拧紧螺丝，严肃问责，强化震慑，为打好污染防治攻坚战提供强大助力。

10个省（区）党委主要领导人员均作了动员讲话，强调要坚决贯彻落实习近平生态文明思想和党中央、国务院决策部署，牢固树立“四个意识”，践行新发展理念，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，并要求所在省（区）各级党委和政府及有关部门切实统一思想，提高认识，全力做好督察配合，加强边督边改，确保“回头看”工作顺利推进，取得实实在在的效果。

根据安排，第一批 “回头看”进驻时间为1个月。进驻期间，各督察组分别设立专门值班电话和邮政信箱，受理被督察省（区）生态环境保护方面的来信来电举报，受理举报电话时间为每天8：00-20：00。

责任编辑：张玉