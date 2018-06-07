美军B-52轰炸机近期频频现身南海 有何目的？

美国空军B-52轰炸机

原标题：释新闻|美军B-52轰炸机近期为啥频频现身南海？

六月刚刚过去6天，美国空军B-52轰炸机已经两次现身南海。B-52不远千里前往南海有何目的？

6月6日，对于美军再次派出B-52轰炸机前往南海的举动，中国外交部表示，美方停止在南海地区寻衅滋事，因为横行是有风险的，碰瓷也是需要付出代价的。中方不会被任何所谓军舰军机吓倒，只会更加坚定地采取一切必要措施捍卫国家主权安全，维护南海地区和平稳定。

美国空军5日证实，两架美军B-52轰炸机飞越了南沙群岛附近海域进行训练。根据报道，这两架B-52曾在6月3日从关岛起飞前往迪戈加西亚基地，期间飞越了南海，而5日的起飞地点是从美军在印度洋的迪戈加西亚军事基地。

B-52H上演“穿梭轰炸”？

综合各方面信息，这两架B-52轰炸机来自第20远征轰炸机中队，在执行“飞越自由”行动结束后返回了迪戈加西亚基地，任务期间还得到了空中加油机的支持。

B-52是美国空军装备序列中唯一具备发射AGM-86系列导弹能力的轰炸机，装备数量89架。每架B-52H可携带20枚AGM-86系列导弹。配备核战斗部的AGM-86B导弹最大射程超过2500千米，命中精度在30米以内（CEP），战斗部为W-80-1型核弹头，爆炸当量20吨TNT。 根据《原子能科学公报》2017年公布的数据，美国空军AGM-86B导弹的数量为528枚。

作为美国空军装备数量最多的战略轰炸机，B-52是其名副其实的核心力量。目前美国空军正对B-52进行技术升级，在很长时间内，其地位不会动摇。据美国防务新闻网站今年1月报道，美国空军计划采购至少608台新型涡扇发动机，更换76架B-52轰炸机所用的普惠TF33发动机。空军高级官员表示，B-52H轰炸机很可能将继续服役至2050年之后，甚至将服役至2055年，届时它在美国空军服役时间刚好为100周年（B-52轰炸机在1955年服役）。

在外界看来，此次前往南海的B-52轰炸机上演了一次“穿梭轰炸”。这两架B-52曾在6月3日从关岛起飞前往迪戈加西亚基地，期间飞越了南海，而5日的起飞地点是从美军在印度洋的迪戈加西亚军事基地，在南海执行完成任务后返回了迪戈加西亚基地。

“穿梭轰炸”是二战美国轰炸机期间使用的一种战术，轰炸机一般从美军或盟军基地起飞，对德国或日本的目标进行轰炸，然后飞往东欧盟军基地或中国，经加油和补充弹药，又在回程中遂行新的战斗任务。“穿梭”轰炸增大了飞机的作战半径和轰炸行动的突然性。因轰炸行动以目标为中心，执行任务的飞机像钟摆一样运动，又称“钟摆”轰炸。

“‘穿梭轰炸’不一定要在己方和盟军之间基地展开，如果目标在两个己方军事基地之间，也可以采用这种战术。南海刚好在美国迪戈加西亚和关岛之间，如果有需求，也可以使用‘穿梭轰炸’战术。”军事专家韩东告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）。

“但现在美国拥有大量的空中加油机，不需要采用‘穿梭轰炸’战术弥补战机作战半径不足的缺陷，个人认为，美国空军是在演练其中一个基地被摧毁后，飞到另一个基地保存战力，毕竟关岛和迪戈加西亚是美国‘印-太’地区非常重要的战略军事基地，战时很可能遭到对手的‘重点关照’。”韩东说。

迪戈加西亚地处印度洋的中心位置，拥有一条长3650米的跑道和深水港，空军基地可起降B-52、B-2、KC-135等大型飞机，港口则可停靠航空母舰和核潜艇。迪戈加西亚是美军在印度洋上的重要军事基地，在海湾战争、阿富汗战争和伊拉克战争中都发挥了重要的作用，被誉为美军在印度洋上不沉的“航空母舰”。

B-52的挑衅和模拟实战

从4月22日以来，美军5次派遣B-52战略轰炸机前往南海，频率之高，是近几年来罕见的举动。5月31日，美军一架B-52H战略轰炸机从关岛起飞，途径中国台湾岛南部的巴士海峡，抵近东沙群岛空域，距离中国大陆广东省约300公里。6月2日前往南海的B-52选了另外一两路线。飞机从关岛起飞后，向西南方向飞行途径菲律宾南部的西里伯斯海，然后折往西北方向经苏禄海抵达南海空域。

“美国军队持续派军舰和飞机前往南海，挑衅有增多的趋势，这表明美国在南海加大对华施压，也说明美国在南海问题上的忧虑确实在深化。”南京大学南海协同创新研究中心执行主任朱锋对澎湃新闻表示。

这种持续性的挑衅显然不利于地区和平安全。6月6日，对于美军再次派出B-52轰炸机前往南海的举动，中国外交部表示，前几天美国国防部长还在炒作中国所谓南海“军事化”问题，现在美国军方又证实派了B-52轰炸机去南海有关空域飞行。中方希望美方给大家解释清楚，美派B-52轰炸机这样的进攻性战略武器到南海是不是“军事化”？！B-52轰炸机到南海也是为了航行飞越自由吗？！

中国外交部还表示，中方再给美方几个忠告：第一，停止炒作所谓中国南海“军事化”问题，不要再睁眼说瞎话。第二，停止在南海地区寻衅滋事，因为横行是有风险的，碰瓷也是需要付出代价的。第三，中方不会被任何所谓军舰军机吓倒，只会更加坚定地采取一切必要措施捍卫国家主权安全，维护南海地区和平稳定。

中国国防部新闻发言人在5月31日例行新闻发布会也对近期美方在南海问题上举动表达了立场：坚决反对美方炒作所谓“南海军事化”问题。中方对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，我们在自己的领土上开展建设、部署一些必要的防御设施，这完全是主权国家的正当权利，任何国家都无权说三道四。我们希望美方着眼大局，登高望远，摒弃零和思维，妥善处理分歧，努力让两军关系成为中美两国关系的稳定因素。

在军事专家韩东看来，美军近期频繁派出轰炸机前往南海，除了执行所谓南海“飞越自由”任务，增加在南海存在感这一政治目的，其还有很强的军事目的。即通过不同路线频繁前往南海，锻炼飞行员在这一地区执行军事任务的能力，熟悉南海地区的空中环境，为未来可能军事行动做充分的准备。

B-52轰炸机不仅可以携带核导弹和炸弹执行战略任务，其还可以携带常规远程空地导弹和制导炸弹执行战术打击任务，凭借自身载弹量大、作战半径远的优点，对敌方战略目标进行远程精确打击。

“B-52轰炸机携带的AGM-86C/D配备了常规战斗部，射程1500千米左右，在菲律宾海或者南海就可以威慑周边所有国家，并且几乎在对手防空系统作战范围之外，载机比较安全。因此，在南海执行‘飞越自由’任务期间，进行模拟发射巡航导弹等科目也是有可能。”

美国《国家利益》杂志此前刊文称，经过多次升级的B-52轰炸机作战性能越来越强，虽然很“老”，但越发“致命”，是美国介入亚太地区安全事务的重要工具。

责任编辑：张义凌