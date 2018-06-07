商务部：中方立场明确 不希望中美贸易摩擦升级

原标题：商务部：中方立场一贯而明确 不希望中美贸易摩擦升级

中新网6月7日电 商务部7日上午举行例行新闻发布会。新闻发言人高峰就中美经贸磋商等问题作出回应。高峰称，中方的立场是一贯而且明确的，我们不希望中美之间的贸易摩擦升级。我们不希望看到单边主义、贸易保护主义以及由此引发的贸易限制措施，扰乱自由贸易秩序，破坏多边贸易规则，对世界经济复苏形成新的困扰。希望有关各方能够秉持互利共赢的理念，通过加强对话与合作，共同推动世界经济的繁荣与发展。

商务部新闻发言人高峰。中新社记者 李慧思 摄

在中方关于中美经贸磋商的声明中提到“如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，那么，双方谈判达成的所有经贸成果将不再生效”。有记者问到，这是否意味着，美国如果再度变脸，或者按照原计划在本月的15号公布对华加征关税的产品清单，那么中美经贸磋商的有关内容将不再生效，如果这件事情真的发生了，那么双方是否还有谈判和磋商的可能？中方将如何应对？

对此，高峰指出，中方的立场是一贯而且明确的，我们不希望中美之间的贸易摩擦升级。为落实在华盛顿达成的有关共识，6月2日至3日，中美双方经贸团队在北京举行了坦诚深入的磋商，在诸多领域取得了积极的具体的进展。

高峰称，中美经贸关系的本质是合作共赢。更加紧密的经贸合作，有利于两国经济，也有利于两国的就业和民生。希望美方能够与中方相向而行，推动中美两国经贸合作平衡协调发展。

此外，针对中美最新一次经贸磋商的细节何时公布一事，高峰称，有关此次中美经贸磋商的细节，目前尚待双方的最终确认。我们注意到，美方提出的双边经贸合作的关切。实际上，中美建交近40年来，两国经贸合作虽然历经风雨，但始终不断向前，实现互利共赢。中方愿意通过对话与磋商，不断扩大合作，妥善化解分歧。希望美方能够与中方共同努力，维护中美经贸关系稳定健康的发展。

高峰指出，中美双方在上周末的磋商中，就一些具体的贸易合作领域，特别是农产品、能源领域进行了深入、具体的探讨。中方愿意在相向而行的前提下，扩大自美进口。

高峰称，改革开放、扩大进口是中国的既定战略，中方愿意从包括美国在内的世界各国增加进口，满足中国人民对美好生活的需要和高质量经济发展的需求。中国市场在不断增长，今年11月中国还将举办首届中国国际进口博览会。我们欢迎世界各国有竞争力的产品进入中国市场，将营造国际化、法治化的营商环境，提供更加便利、透明、可预期的贸易条件，使包括美国在内的世界各国企业受益。

本月起，美国取消了欧盟、加拿大、墨西哥钢铝产品的关税豁免待遇，分别加征了25%和10%的惩罚性关税，随后欧盟方面也表示将以牙还牙。在这种情况下，目前对全球贸易战的担忧正在普遍加剧。对此，高峰表示，当前，世界经济正在走出金融危机的困扰，步入复苏的轨道。中方认为，贸易摩擦不应该升级。我们不希望看到单边主义、贸易保护主义以及由此引发的贸易限制措施，扰乱自由贸易秩序，破坏多边贸易规则，对世界经济复苏形成新的困扰。希望有关各方能够秉持互利共赢的理念，通过加强对话与合作，共同推动世界经济的繁荣与发展。

责任编辑：张岩