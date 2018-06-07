原标题：中缅国际通道昆（明）广（通）大（理）铁路7月开通运营

图为动车组列车投入按图行车试验。 张伟明 摄

中新网昆明6月7日电（张伟明）记者7日从中国铁路昆明局集团有限公司获悉，中缅国际通道昆（明）广（通）大（理）铁路进入试运行最后一个阶段，即按图行车试验阶段，全线预计下月开通运营，昆明至大理2小时内可到达。

昆广大铁路是中缅国际通道和滇藏铁路重要组成部分，东端通过昆明站和昆明南站连通中国内地铁路网，西端连接在建和既有的大（理）瑞（丽）、大（理）临（沧）、大（理）丽（江）铁路，开行旅客列车速度目标值200公里每小时。

图为动车组列车投入按图行车试验。 张伟明 摄

昆广大铁路试运行分为运行图参数测试、故障模拟及应急演练、按图行车等三个阶段。目前，运行图参数测试、故障模拟及应急演练阶段已经圆满完成，进入按图行车试验阶段，在正式开通前，昆明至大理每天将有1对确认列车及约4对动车组列车投入到按图行车试验，每天开行约16个往返，以确保全线按期达到运营条件。

自2012年开工建设以来，现在昆广大铁路已全面完成联调联试和动态验收。昆明至大理2小时经济圈、旅游圈指日可待。

昆广大铁路开通运营后，昆明与大理间日常计划开行29.5对动车组列车，周末计划开行31.5对，平均25分钟就有一趟，最短发车间隔仅为11分钟，最快运行时间将从现在的6小时左右压缩到112分钟左右。（完）

责任编辑：张岩