原标题：教育部考试中心权威综评2018年高考作文题

2018年高考语文试卷作文题共9道，其中3道由教育部考试中心命制，6道由北京、天津、上海、江苏、浙江等省市命制。试题以材料作文为主，总体上以厚重感与鲜活性兼具的材料、新颖而灵动的形式，直接而策略地反映时代主题，正面而巧妙地传递价值观念。

今年高考作文都考了啥？有哪些特点？教育部考试中心权威综评来了！

全国Ⅰ卷

▏试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

2000年 农历庚辰龙年，人类迈进新千年，中国千万“世纪宝宝”出生。

2008年 汶川大地震。北京奥运会。

2013年 “天宫一号”首次太空授课。

公路“村村通”接近完成；“精准扶贫”开始推动。

2017年 网民规模达7.72亿，互联网普及率超全球平均水平。

2018年 “世纪宝宝”一代长大成人。

…………

2020年 全面建成小康社会。

2035年 基本实现社会主义现代化。

一代人有一代人的际遇和机缘、使命和挑战。你们与新世纪的中国一路同行、成长，和中国的新时代一起追梦、圆梦。以上材料触发了你怎样的联想和思考？请据此写一篇文章，想象它装进“时光瓶”留待2035年开启，给那时18岁的一代人阅读。

要求：选好角度，确定立意，明确文体，自拟标题，不要套作，不得抄袭，不得泄露个人信息；不少于800字。

全国Ⅱ卷

▏试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

“二战”期间，为了加强对战机的防护，英美军方调查了作战后幸存飞机上弹痕的分布，决定哪里弹痕多就加强哪里。然而统计学家沃德力排众议，指出更应该注意弹痕少的部位，因为这些部位受到重创的战机，很难有机会返航，而这部分数据被忽略了。事实证明，沃德是正确的。

要求：综合材料内容及含意，选好角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不少于800字。

全国III卷

▏试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

时间就是金钱，效率就是生命

——特区口号，深圳，1981

绿水青山也是金山银山

——时评标题，浙江，2005

走好我们这一代人的长征路

——新区标语，雄安，2017

要求：围绕材料内容及含意，选好角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭。不少于800字。

北 京

▏试题内容：

作文（50分）

从下面两个题目中任选一题，按要求作答。不少于700字。将题目抄在答题卡上。

①今天，众多2000年出生的同学走进高考考场。18年过去了，祖国在不断发展，大家也成长为青年。

请以“新时代新青年——谈在祖国发展中成长”为题，写一篇议论文。

要求：观点明确，论据恰当充实，论证合理。

②生态文明建设关乎中华民族的永续发展，优美生态环境是每一个中国人的期盼。

请你展开想象，以“绿水青山图”为题，写一篇记叙文，形象生动地展现出人与自然和谐相处的美好图景。

要求：立意积极向上，叙事符合逻辑；时间、地点、人物、叙事人称自定；有细节，有描写。

上 海

▏试题内容：

生活中，人们不仅关注自身的需要，也时常渴望被他人需要，以体现自己的价值。这种“被需要”的心态普遍存在，对此你有怎样的认识？请写一篇文章，谈谈你的思考。

要求：（1）自拟题目；（2）不少于800字。

江 苏

▏试题内容：

根据以下材料，选取角度，自拟题目，写一篇不少于800字的文章；文体不限，诗歌除外。

花解语，鸟自鸣，生活中处处有语言。

不同的语言打开不同的世界，音乐、雕塑、程序、基因……莫不如此。

语言丰富生活，语言演绎生命，语言传承文明。

天 津

▏试题内容：

阅读下面材料，根据自己的体验和感悟，写一篇文章。（60分）

生活中有不同的“器”。器能盛纳万物，美的形制与好的内容相得益彰；器能助人成事，有利器方成匠心之作；有一种“器”叫器量，兼容并包，彰显才识气度；有一种“器”叫国之重器，肩负荣光，成就梦想……

要求：①自选角度，自拟标题； ②文体不限（诗歌除外），文体特征明显； ③不少于800字； ④不得抄袭，不得套作。

浙 江

▏试题内容：

浙江大地，历史上孕育过务实、经世致用、知行合一等思想，今天又形成了“干在实处、走在前列、勇立潮头”的浙江精神。

在与时俱进的浙江文化滋养下，代代浙江人书写了一个又一个浙江故事，创造了一个又一个浙江传奇。

作为浙江学子，站在人生新起点，你有怎样的体验和思考？结合上述材料，写一篇文章。

[注意]①立意自定，角度自选，题目自拟。②明确文体，不得写成诗歌。③不得少于800字。④不得抄袭、套作。

1增强“四个自信”，落实立德树人

今年的作文试题命制充分调动文化积淀，融会新思想，将“四个自信”贯穿其中，并着力画龙点睛，在关键处破题，形成点面结合、精神深蕴的格局。

● 全国I卷作文试题“世纪宝宝中国梦”精选7个年份，既集中展示中国新世纪的标志事件和新时代的重大规划，又精准对接这一代考生成长史的重要时刻，具有强烈的时代感与历史感，引导考生在体会国家进步、民族振兴的同时，感受大国风采、民族精神和时代品格，不断增强自己和同代人的荣誉感、责任感，更充分认识个人成长与国家、与民族、与新时代的深刻关联，更切实感受“四个自信”，在实现社会主义现代化、实现中国梦的生动实践和激情奋斗中放飞青春梦想。

● 天津卷作文要求考生围绕“器”展开联想和思考，注重发掘中国传统文化的优秀因子，引导考生对成才成器、国之重器等进行深入思考，启迪考生争做大国栋梁，落实高考“立德树人”的根本任务。

2讲好改革故事，凸显时代主题

今年是改革开放40周年。改革开放不仅深刻地改变了中国，而且深刻地影响了世界。高考作文充分发挥积极导向功能，致力于讲好改革故事，凸显时代主题。

● 全国III卷作文“改革开放三部曲”以三条标语口号浓缩改革开放不平凡的四十年历程，折射出发展阶段的演变和发展方式的变迁。分开来看，三条标语口号分别奏响了各自阶段的历史任务与时代精神的主旋律，合而观之，三条标语口号则为改革开放四十年书写了波澜壮阔的发展三部曲，可以引导考生在完成写作任务的过程中，深刻领会当代青年的使命与挑战，时刻铭记改革前辈的光荣与梦想，不忘初心，接力奋斗，砥砺前行，将改革开放进行到底。

● 浙江卷作文基于对“浙江精神”的提炼与概括，回望历史，紧贴时代主题，引导考生站在人生新起点，在宏观视野中找到个人意义，思考未来人生。

● 北京卷作文“绿水青山图”要求考生展开想象，用记叙文描绘自己期待的生态文明图景，贴近中国人民向往美好生活的时代主题。

3提升思维品质，助推素质教育

2018年高考作文加大对思维品质的考查力度，对学生的逻辑思维能力、形象思维能力等进行了全面的测量。

● 全国Ⅱ卷作文“幸存者偏差”引导考生从不同角度认识问题，鼓励学生主动思考。考生可以通过聚焦思维方式来立论，如全面地、综合地看问题；抓主要矛盾和矛盾的主要方面；透过现象看本质；遵循认识事物的规律进行理性分析；跳出思维惯性，以逆向思维挖掘被隐藏的事实真相等。

● 天津卷作文要求考生围绕“器”展开联想和思考，在提供多向思维路径的同时，又有一定的思维梯度，需要考生通过想象和思辨，达到叙述或论证的深度与高度。

● 上海卷作文“被需要”为考生的写作内容提供了丰富的逻辑关系与层次，较容易激发考生的思维主动性。

● 江苏卷作文“语言”内涵深刻，涵盖有形与无形、有声与无声、具体与抽象、艺术与科技等维度，可以引导考生拓展思维空间，充分施展写作才华。

4贴近学生生活，激发写作热情

贴近考生生活实际，使考生感到熟悉、友好、亲切，进而产生思想、情感的共鸣，是作文试题命制的不懈追求。今年参加高考的考生主要出生于2000年前后，2018年是他们步入成年、接力“追梦”的开始，高考则是他们开启这段人生新征程的“成人礼”。

● 全国I卷作文“世纪宝宝中国梦”瞄准今年考生的特点，选取与考生情感体验密切相关的材料，直接向考生发声，点明他们的独特身份，直接揭示他们与国家、与时代的深刻关联，鼓舞他们增强荣誉感和责任感，这有助于激发他们的写作激情。

● 北京卷作文“新时代新青年”也努力体现了这一追求。

● 上海卷作文题“被需要”取材于生活实际，能引导考生结合生活体验或社会现象提炼事例，使考生有话可说，有话想说。

● 江苏卷作文“语言”关注日常生活，引导考生感悟生活哲理，激发考生写作兴趣。

总体而言，2018高考作文精准落实“立德树人”，凸显时代主题，提升思维品质，助推素质教育，贴近考生实际，激发写作兴趣，也更有利于人才选拔与教学引导。

来源：“微言教育”微信公众号

责任编辑：张岩