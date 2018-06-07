原标题：高考作文题太难？专家：贴合时代精神 考查整体素质

中新网客户端北京6月7日电（冷昊阳）随着今年高考语文科目考试结束，备受关注的语文作文题目也随之浮出水面，引发讨论。作为最能体现学生语文素养和能力的题目之一，今年的语文作文题目难度如何？在命题上呈现出了哪些新特点？

6月7日，2018年高考大幕正式拉开，云南考生陆续走入考场。据中国教育部统计，2018年中国高考报名考生人数达到975万人。中新社记者 刘冉阳 摄

今年高考作文有何特点？

记者发现，今年全国共有8套语文试卷，其中包括3套全国卷和北京、天津、上海、浙江、江苏5套各地自主命题试卷。

这其中，今年北京卷有两道考题，考生可从“新时代新青年——谈在祖国发展中成长”和“绿水青山图”中二选一，二者在文体上也有要求，前者是一篇议论文，后者则为记叙文。

在谈到今年高考作文的特点时，北京大学中文系教授张颐武首先“点赞”了今年的考题设置。“既配合了大主题，又设置得很巧妙。”张颐武说。

张颐武认为，今年高考8套考卷、9套考题，强化了考生对时代精神的把握，同时也对考生的哲理思辨能力提出了要求。

而在考题设置方面，张颐武认为，今年的高考题目可分成两大类，一是“大的时代主题”，二是“大的哲理思辨”。

张颐武分析，北京卷的“新时代新青年——谈在祖国发展中成长”和“绿水青山图”，全国1卷的“写给未来2035年的那个他”，全国3卷的“三则标语”，浙江卷的“浙江精神”等，这些都可归纳为“大的时代主题”，考查考生对时代精神的把握。

而全国2卷的“幸存者偏差”、上海卷的“被需要”、江苏卷的“语言”、天津卷的“器”则更注重考查考生的哲理思辨能力，可归纳为“大的哲理思辨”。

全国卷Ⅱ作文题

题目难度如何？

“全国卷二考生看着语文卷子十分惶恐。”

“刚答完二卷的我，不知道自己写了些什么。”

“谁来给我解释一下二卷是个什么意思？”

考题刚刚出炉，不少网友就展开了讨论，尤其是全国2卷的“幸存者偏差”，更是成为网友争议的焦点。

针对网友感受很难的全国2卷作文，张颐武分析，这道题目深度很深，着眼于人常规思维的缺陷。考生需要抓住事物的本质，跳出习惯性的思维，去深度地思考、探究问题的症结所在。

“考生不能走常规路，因为这个症结和我们常规的思维是不一样的。”张颐武说，如何让思维解放出来是这道考题的关键，但同时，这道题也为学生提供了非常广阔的发挥空间。

网页截图：部分网友在@中国新闻网 微博下发表对全国2卷的评论。

从整体来看，中国教育科学研究院研究员储朝晖对记者分析，今年作文难度和往年相比，在平稳中略有降低。无论是贴进时代精神的北京卷、全国3卷，还是更注重考查考生哲理思辨能力的上海卷、江苏卷，考生都可以在自己的生活中找到合适的素材，从而完成作文。

储朝晖还分析，北京卷等贴合时代精神的考题，考生很容易从课堂所学、身边所感中找到素材，“但考生会比较容易把这类文章写得比较空洞。”储朝晖称。

张颐武则分析，“大的时代主题”这一类的考题，立意较为巧妙，涵盖了民众关切的环境问题、改革开放40周年等大主题。

“这类考题相对容易被考生估计到，从而有更丰富的准备空间，但同时，这类考题也容易造成区分度不够，对判卷工作提出更高的要求。”张颐武说。

张颐武还称，“大的哲理思辨”类考题，出题角度也都比较巧妙，不论考生立意深浅，都有足够的发挥空间。

6月7日清晨，河北石家庄一高考点附近，参加高考的学生们利用进入考场前的时间看书复习。 中新社记者 翟羽佳 摄

考查学生哪些素质？

高考作文作为最能体现考生语言运用能力和素养的题目，一直被社会所关注。今年的高考中，试题又侧重考查了考生哪方面的素质？

张颐武分析，今年的高考作文题目，着重考查了考生三方面的能力。

“一是考查语言应用能力，要求考生能用语言表意传情，写出真情实感，而这也是考生写作的基础。”张颐武说。

张颐武分析，其二是考查考生的综合教养能力，也就是语言应用能力的强化。“这部分要求考生能用语言充分表达出自己的思考，并体现出人文素养。例如，考生对时代背景有着什么样的思考？对哲理是否有独到的见解？这些没有独立的思考是不行的。”张颐武称。

“三是考查人的整体素质。”张颐武告诉记者，作文能最为综合地考查考生的语言能力，考生在文章最后能否将立意升华提升？能否展现出整体的语言素养？考生的气质能否完整地展现出来，都是作文的考查重点。（完）

责任编辑：张岩