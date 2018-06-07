原标题：连续两年押中高考作文题，他是怎么做到的？

作者：蜜三刀 李小飞刀（补壹刀）又中了？！！！

刀哥再一次神奇地押中高考作文题啦！！！

此时此刻，刀哥的心情真的如林丹一样，激动得想脱掉上衣。无奈在单位还是要收敛点。

言归正传。刀哥去年无心插柳柳成荫，押中了高考全国卷的作文题，小小地开心了一把。

今年，在高考临近时，虽然深知“人不能两次踏进同一条河流”，但刀哥没有把个人荣辱放在心上，而是以广大考生的利益为第一考虑。于是，有心栽花地在5日又押了五个考点，希望能对莘莘学子的作文或者政治考试有所帮助。结果，花又开啦！！！

在经过两天的焦急等待之后，随着App推送的“嗖嗖嗖”，刀哥心里先是松了一口气，然后就是爆燃，接着就是欣慰，一直持续到现在。因为帮到人才是我们的首要目标。

这不，广大刀友已经陆续发来贺电：

那么，刀哥到底帮了多大忙呢，再请大家细看。

这是北京卷的大作文：

这是刀哥5日的预测：

这押题，正中把心，这内容，妥妥好使，有木有！

再来看全国卷1和卷3：

再来看看刀哥另一个预测：

虽然不能算全中，但把“奋斗在新时代”和“改革开放40年”两个小标题都好好看看，相信一定会对作文有很大帮助。

真是有图有真相，就在这晒，晒足360天！让刀哥好好享受为人民服务心里甜。

不过，也有江浙沪包邮地区的同学会说，我们的题你可没有猜中哟。这个确实，刀哥承认自己功力有限，还需戒骄戒躁，继续好好修炼。

但同时也放个马后炮，刀哥在此次高考作文预测策划会上就提出了，江浙沪的高考作文题太飘逸，有明显的反押题思路，比如江苏卷2007年的题目“怀想天空”，2015年的题目“智慧有自己的样子”，上海卷2014年作文题“自由与束缚”。这样天马行空的出题思路对押题来说太不可捉摸，很难猜中。

果不其然：

所以，作为过来人，刀哥也想给广大同学们一点tips。作文更多考的是文学、语文，这从根本上需要同学们对日常生活进行细致观察和深入思考，然后把自己鲜活真实的体验写出来。

你看，刀哥多厚道！不一味夸大自己的成绩，而是理性给大家提供更全面的建议，是不是对刀哥又多佩服了一分？

喜报！喜报！希望刀哥这两年的好运也能伴随本届学子，以及未来的考生们。等着听你们的喜报！

责任编辑：张岩