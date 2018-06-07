商务部：中国将继续加大外企知识产权保护力度

原标题：中国官方称将继续加大外企知识产权保护力度
商务部新闻发言人高峰。中新社记者 李慧思 摄
中新社北京6月7日电 中国商务部新闻发言人高峰7日在北京称，将继续加大对外资企业知识产权保护力度。
高峰在当天举行的新闻发布会上称，中方深刻认识到，只有保护好权利人的知识产权，才能在全社会形成创新创业的良好氛围，才能使国家发展拥有不竭动力。
“我们会继续加大打击侵犯知识产权的力度，加大侵犯知识产权的违法成本，加大对外资企业知识产权的保护力度。”高峰表示，外资企业在这方面遇到问题时，可以通过合法渠道和程序进行申诉，“中国政府会依法保护外资企业的合法权益”。
随着中国加快建设创新型国家，保护知识产权越发受到重视。此前，中国已经在博鳌亚洲论坛2018年年会期间宣布，将完善执法力量，加大执法力度，把违法成本显著提上去，保护在华外资企业合法知识产权。2018年中国政府工作报告也明确提出，要强化知识产权保护，实行侵权惩罚性赔偿制度。（完）
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