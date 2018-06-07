这两个国家曾有龃龉 如今将在中国主场外交中携手

原标题：锐参考|期待！这两个曾有龃龉的国家，将如何在中国主场外交中罕见携手

“印巴加入上合组织一年来，对话国和议题的扩大有助于两国制定共同的战略以解决特定问题。当然，两国都有各自的优势和局限。不管印巴两国过去怎么样，两国都与上合组织有独特的关系，也有独特的潜力，这将有助于上合组织作为地区组织取得成功。”印度贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学教授斯瓦兰·辛格在接受本网采访时如是表示。

2017年6月，在接纳印度、巴基斯坦为成员国后，上海合作组织完成首次扩员，其成员国面积超过欧亚大陆60%、人口占世界44%、国内生产总值占全球20%以上。上合组织由此成为世界上人口最多、面积最大的地区合作组织。在上合组织青岛峰会开幕前夕，参考消息记者采访印度、巴基斯坦多位专家，请他们畅谈加入上合组织一周年对印巴的意义和影响。

2017年6月15日，上海合作组织地区反恐怖机构执委会在乌兹别克斯坦首都塔什干举行印度和巴基斯坦国旗升旗仪式，迎接两个新成员的加入。（沙达提/摄）

增加印巴沟通渠道

印度著名学者、印度观察家研究基金会（孟买）前主席苏丁德拉·库尔卡尼表示，青岛峰会是上合组织扩员后举行的首次峰会，新加入的两个成员国印度、巴基斯坦如何利用这一平台展开合作备受关注，也值得期待。

库尔卡尼对印度和巴基斯坦两国在上届峰会同时加入上合组织给予高度评价。他认为，这不仅是上合组织发展进程中的一件大事，而且对南亚乃至整个亚洲的合作、发展、和平都具有积极意义。

“印巴互为邻居，但在过去的几十年时间里，两国有很多的冲突和敌意。在同时加入以合作为宗旨的上合组织后，意味着两国间多了一个以对话来化解分歧的平台，两国今后势必将更多地借助上合组织展开合作。无论对于印巴、南亚乃至整个亚洲大陆的未来，这都具有积极意义。”库尔卡尼说。

库尔卡尼特别提到不久前中印两国元首举行的武汉会晤，以及印度和中国将要在阿富汗开展的联合项目。“两国领导人的非正式会晤进一步增进了印中的双边互信，同时在重要的国际和地区事务上也加强了协调，双方同意在阿富汗开展‘中印+’合作就是一次极为积极的行动。”库尔卡尼说，“当印中两国携手在阿富汗展开合作，作为阿富汗的邻国，巴基斯坦未来也有望和印度在阿富汗进行合作。在我看来，越来越多的成员国彼此携手、团结协作，正是‘上海精神’的体现。”

巴基斯坦真纳大学政治与国际关系学者扎法尔·贾斯帕尔认为，和印度相比，巴基斯坦军事和经济体量都处于弱势，所以巴基斯坦更希望通过沟通解决与印度的关系紧张问题。如果双边渠道不畅通，那么上合组织提供的多边渠道将是双方沟通的另一个途径。通过上合组织，巴印两国的政治精英可以迅速开启被暂停的沟通渠道，尝试建立互信，这样的沟通无疑会促进合作，防止双方恶化在克什米尔实际控制线附近的紧张局势。

加强反恐合作与互信

上合组织始终把打击“三股势力”作为自己的重要使命。成员国在2001年举办的首次峰会上签署《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》。上合组织迄今已举行十多次“和平使命”联合反恐演习，为维护地区和平稳定发挥了巨大作用。辛格教授表示，印度对巴基斯坦加入上合组织表示欢迎，因为恐怖主义是两国面临的最艰巨的问题，而单靠双边谈判并不能解决恐怖主义问题。

辛格教授认为，印巴加入上合组织有助于促进地区安全。他说，今天的上合组织不仅是世界上最大的地区组织，同时也被认为是一个富有成效和高效的组织。反恐和能源安全是上合组织的双重目标。尽管印巴两国在过去5年甚至更长时间中断了对话，但在上个月，印度打破常规派出官方代表团出席了在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的地区反恐机制会议。因此，对于印巴两国共同参加上合组织峰会，这无疑是一个好的迹象。

辛格教授说，俄罗斯、中国和印度这三个上合组织的成员国都是恐怖主义的受害者，上合组织的其他成员国、观察员国、对话伙伴国和特别受邀国也是如此。如果没有整个国际社会的团结，恐怖主义将继续给人类造成破坏。自1996年以来，印度一直在联合国为通过一项反恐公约而努力。今天，上合组织在道义和物质上都有能力推动这一进程，同时也能在包括印巴在内的上合组织成员国之间产生积极协调。在过去的一年里，印度和巴基斯坦作为其正式成员国参加了上合组织的所有活动，反恐也是其中的一部分。

贾斯帕尔表示，上合组织各成员国都有打击“三股势力”的经验，同时巴基斯坦和部分上合组织成员国或观察员国在打击恐怖主义问题上有交叉。加入上合组织后，巴基斯坦不仅能够从其他国家学习到很多经验，也能与这些国家展开沟通与合作，增进双方在打击恐怖主义上的互信。

巴基斯坦前外交官马利克·阿什拉夫表示，在反恐议题上，上合组织各国应该把情报共享和反恐演练逐渐制度化，通过框架内有效的机制，让成员国间快速沟通涉及恐怖主义袭击、资金来源等信息，从而可以采取更有效的措施打击或者预防恐怖主义势力的渗透和发展。

有望开展经济合作

贾斯帕尔说，在经济发展层面，中国提出的“一带一路”倡议覆盖了上合组织所有成员国，这一倡议将会为上合组织成员国带去共同发展机遇，因此上合组织成员国在“一带一路”倡议上有着共同利益。只有经济可持续发展，才能在根本上消除“三股势力”对本地区的威胁。同时，上合组织的经济议程也为巴基斯坦促进国内社会经济发展提供了更多的合作机会。与上合组织成员国间的互联互通、开拓中亚国家市场以及引进投资，都是巴基斯坦社会经济发展的需求。因此，加入上合组织为巴基斯坦提供了许多政治、经济和战略机遇，可以帮助巴基斯坦实现其地区和平与合作的愿景，建立与地区各国的互信，并刺激经济发展。

贾斯帕尔表示，在上合组织框架下，巴基斯坦和印度有可能开展经济合作，这样对整个南亚的繁荣都有好处。上合组织基于共识的政策决定机制将帮助巴基斯坦与印度找到更广泛的共同利益，这将促进双方的合作，逐步建立巴印之间的互信，有助于缓解两国的紧张局势。

阿什拉夫说，上合组织面临的一个挑战是，在扩员后，如何加强成员国的团结一致。上合组织如果想在全球治理中发挥更重要的作用，在经济议程上需要协调各成员国的利益诉求，从而能够让这些议程更好地推进，进而使上合组织更加强大。

辛格教授表示，中国担任上合组织轮值主席国一年来，上合组织主办了多场多边会议和活动，这充分说明了上合组织机制的稳健性。最近，打击贸易保护主义和确保自由、开放和公平的全球化也被列入了上合组织议程。成员国的团结将成为确保双赢合作的指导原则。

辛格教授说，中国在反对保护主义、支持自由贸易方面勇于担当，上合组织其他成员国也致力于确保自由、开放和公平的全球化。上合组织在能源丰富和能源短缺成员国之间建立能源供应伙伴关系方面也面临着巨大的挑战和机遇。俄罗斯和中国的能源伙伴关系模式也可以扩大到上合组织其他成员国。这在美国退出伊朗核协议之后显得尤为重要。美国退出伊核协议导致伊朗石油产量急剧下降，全球石油价格飙升，从而对印度这样的国家形成挤压，希望上合组织能够帮助改善这种局面。

库尔卡尼提到了上合组织在构建人类命运共同体过程中扮演的角色，以及发挥的作用。库尔卡尼认为，从上合组织过去17年的发展历程来看，中国正成为亚洲乃至整个世界一个重要的稳定因素。尤其是构建人类命运共同体的理念，给进一步完善全球治理带来了充分的想象空间。

“当我们谈论人类，不可避免地要提到面积最大、人口最多的亚洲。如果这里能变成一块和平、合作、发展、繁荣的大陆，也必将给世界其他地方传递积极信号。青岛峰会将批准《上合组织成员国长期睦邻友好合作条约实施纲要（2018-2022年）》，并且签署或批准一系列决议和合作文件，因此我们有理由期待上合组织成员国在深化各领域互利合作、携手构建更加紧密的命运共同体进程中，发挥更加积极的、有实质内容的作用。”库尔卡尼说。

责任编辑：张岩