它是中国今年第二场重大主场外交活动 这些事要懂

原标题：大日子将至！对这些事有概念，你才能看懂上合青岛峰会

本周末（9日），上海合作组织青岛峰会将正式拉开大幕。这是上海合作组织扩员后召开的首次峰会，也是中国今年第二场重大主场外交活动。

在当今世界“西颓东盛”日趋明显、全球化进程受挫而区域主义凸显的形势下，中国为何如此看重这次峰会？会议的看点又将体现在哪里？中国现代国际关系研究院俄罗斯中亚研究所研究员许涛接受参考消息网采访做出了分析。

6个变8个：新老成员磨合成最大看点

本次青岛峰会是上合组织成立17年后，这一区域组织第18次举行元首级会议。许涛表示，本次会议和以前17次的不同是，印度、巴基斯坦去年成为了上海合作组织成员，上合成员国从6个变为8个。

基于这一变化，在许涛看来，本次峰会的最大看点在于上海合作组织秉承的精神、宗旨和已经形成法律文件的制度性安排能不能继续坚持和巩固下去。

他说，印度、巴基斯坦尽管已经完成了加入上合组织的一系列组织进程和司法进程，但这两个新成员与6个创始成员国仍然不一样。此前，6个成员国共同经历了从上世纪末“上海五国”到本世纪初上海合作组织成立以及随后十余年的地区安全与经济合作，达成了一种政治上的信任和国家间合作默契，这是一个完整的过程。印巴作为新成员，没有经历此前的过程。所以此次青岛峰会作为上合组织扩员后的第一次元首会议，8个国家之间如何启动相互适应与磨合的过程，如何签署共同文件，发出一致声音，以及他们在政治上的默契程度如何，都是这一背景下的重要看点。

而观察以上情况，许涛表示他对前景很乐观。“尽管去年中印、印巴边境都出现了一些问题，但相关各方积极推进关系修复，说明大家都有诚意而且有愿望管控分歧，以期在上合峰会上形成和谐的气氛，达成共同的声音。”

这种共同的声音首先代表各国的共识，而共识之所以难得在于各国差异在所难免。许涛说，各国以平等的身份加入上合组织，但不排除大家对地区合作的期待存在区别，各自最希望解决的热点问题的排序也会不一样。并且，位于欧亚地区的上合成员国相互差异本身就很大，包括政治文化、民族传统、意识形态等等，这种差异性也是上合组织覆盖地区的一大特点。

但许涛也强调，它并不妨碍各国间形成共同的目标，达成合作的默契与效率。这种共同目标的体现是，各国可以在看待地区形势、合作目标上抱有共同的希望，各国相互携手能够解决一系列共同关心的问题。

事实上，上合组织的存在本身就是差异中求得共识的体现。许涛表示，上合组织合作效力的形成，就是在包容差异性的前提下达成最大公约数，在地区发展问题上达成最高层的一致。组织成员积极求同存异，不像欧盟、北约等靠价值观高度一致或社会政治制度相近才能走到一起。上合组织的这一模式也已经通过“上海精神”得到了非常好的诠释。

许涛进一步指出，印巴的加入并没有改变“上海精神”强调“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的本质，只是更加突出了上合组织的多元性。此次峰会上仍然可能体现出一些差异，但是达到原则上、总体目标上的一致，可能性是很大的。

中国的诉求：主场外交推广“中国方案”

继4月的博鳌亚洲论坛之后，上海合作组织青岛峰会将是今年中国第二场重大主场外交活动。许涛认为，对于充分利用这次主场外交，中方可能希望在体现“中国理念”的同时分享“中国方案”。

首先，要体现的是十九大报告提出的新时代中国大国外交理念。这一理念的核心有两点，一个是构建新型国际关系，一个是推动构建人类命运共同体。“前不久，为这次峰会做准备的上合外长会新闻公报已经对新时代中国大国外交理念有所体现。青岛峰会上，包括共同文件、联合声明、新闻公报也都可能会体现出来。”许涛说。

第二，本届峰会中国还有一个重要任务，就是推动上海合作组织成为一个负担起更多功能的地区性合作平台。许涛说，安全、经济、人文是上合组织“三个支柱”合作领域，青岛峰会可能会以更加体现“中国方案”的方式在这三方面推动合作与运作。

以安全领域为例，相关合作同样存在新老成员国磨合问题，而未来安全合作怎么走、磨合怎么推进，许涛认为，中国领导人提出的新安全观很可能成为指导性原则。他说，“6国可以说磨合得已经很不错了。最近5年，在塔什干的上合组织地区反恐机构完成了数百起恐怖活动的侦破和预警，上合安全合作对避免地区遭受重大恐怖主义威胁功不可没。印巴加入后，这一领域的磨合、推进需要一个过程，而新安全观可以对此发挥作用。”

此外，在经济领域，许涛表示，上海合作组织的工作主要是营造有利于经济合作的宽松氛围，起到搭建平台作用。在当前全球化遭遇困境、区域主义相对抬头的情况下，上合区域内也出现了很多不同的经济发展方案。早期有美国人提出的“新丝绸之路计划”，后来又有俄罗斯主导的“欧亚经济联盟”，还有非常重要的就是中国提出的“丝绸之路经济带”倡议。许涛说，这些不同的方案、倡议、一体化过程，会不会相互产生竞争和干扰，这是上海合作组织要做的一个工作。

他进一步提到，2015年中俄两国签署关于“丝绸之路经济带”与“欧亚经济联盟”之间对接的一个共同宣言，这个文件就开创了一个很好的范例。也就是各国有各国的想法，但目的都是走出地区经济困境，具体差异怎么对接，中俄的这个文件就明确提出来，以上海合作组织为平台实现对接，所以它开创先例的意义就在于此。今年3月的中亚领导人非正式会晤显示，一个纯中亚国家的经济合作方案可能正在酝酿中，印巴加入上合后，出现带有南亚特色的经济发展方案的可能性也并不排除。上海合作组织将成为一个协调、促进它们良性互动的平台，或者更理想的状态就是推动像“丝绸之路经济带”与“欧亚经济联盟”的这种对接。

许涛认为，在全球治理方面，这次青岛峰会也是中国发出自己声音的一个好机会。“上海合作组织应该说是中国实现全球治理理念的一个探索区。”他表示，“目前全球治理正遭遇困境，包括价值观问题、治理主体问题、全球治理中的规则制定问题，几个核心问题难以解决。但在上合组织的区域合作中，这些问题恰好有了一些创新做法，可以提供有意义的借鉴。”

许涛继续说到：“中国领导人几次讲话都强调，中国作为一个负责任的大国要参与全球治理，在全球治理目前遇到困境的情况下，我们要拿出中国方案。而利用主场外交积极推广全球治理的‘中国方案’，将是一个非常好的机会。”（完）

责任编辑：张岩