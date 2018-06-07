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上海检察一分院原检察长叶青接受调查(简历)

上海检察一分院原检察长叶青接受调查(简历)
2018年06月07日 18:13 澎湃新闻
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　　原标题：上海检察一分院原检察长叶青接受纪律审查和监察调查

　　上海市人民检察院第一分院原党组书记、检察长叶青涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。

　　叶青简历

　　叶青，男，汉族，1955年9月出生，浙江绍兴人， 1975年8月加入中国共产党，1972年11月参加工作，在职大学学历。

　　1979年11月至1986年12月，任黄浦区人民检察院助理检察员、副科级检察员、起诉科科长；

　　1986年12月至1989年5月，任上海市军天湖农场检察院科长、副检察长；

　　1989年5月至2000年7月，任黄浦区人民检察院副检察长、党组书记、检察长、黄浦区纪委副书记；

　　2000年7月至2002年8月，任长宁区人民检察院党组书记、检察长；

　　2002年8月至2003年7月，任上海市人民检察院第一分院党组副书记、副检察长；

　　2003年7月至2008年3月，任上海市人民检察院第二分院检察长、党组书记；

　　2008年3月至2015年12月，任上海市人民检察院党组成员，市人民检察院第一分院检察长、党组书记。

责任编辑：余鹏飞

叶青检察长分院
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