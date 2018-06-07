广东东莞港管委会主任黄少峰被查(简历)

原标题：东莞市政府党组成员、东莞港管委会主任黄少峰被查（简历）
经济日报-中国经济网东莞6月7日讯 据广东省纪委监委消息，东莞市政府党组成员、东莞港管委会主任黄少峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
黄少峰简历
黄少峰，男，1973年3月生，广东东莞人，大学学历，汉族，1993年6月加入中国共产党，1993年7月参加工作。
1993年7月任东莞市人民检察院书记员、助理检察员
1997年12月历任东莞市委政策研究室科员、副科长
2001年2月任东莞市机关事务管理局副局长、助理调研员
2005年6月任梅州市梅江区副区长
2005年12月任梅州兴宁市副市长
2006年12月任梅州兴宁市委常委、政法委书记
2008年7月任梅州市政府副秘书长（正处级）
2008年8月任东莞市茶山镇委副书记、镇长
2013年9月任东莞市政府党组成员，广东省对口支援新疆工作前方指挥部副总指挥，新疆生产建设兵团第三师图木舒克市党委常委、第三师副师长、东莞市援疆工作队队长（副厅级）
2017年7月任东莞市政府党组成员，东莞滨海湾新区党工委副书记、管委会主任，东莞港党工委副书记、管委会主任
2018年6月，涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。
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