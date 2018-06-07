2018陆家嘴论坛将开幕 易纲应勇担任共同轮值主席

原标题：2018陆家嘴论坛14日开幕，易纲应勇担任共同轮值主席

由上海市人民政府和中国人民银行、中国银保监会、中国证监会共同主办的第十届陆家嘴论坛将于6月14日至15日在上海举行。据介绍，今年的陆家嘴论坛由中国人民银行行长易纲与上海市市长应勇担任共同轮值主席，论坛的主题定为“迈入新时代的上海国际金融中心建设”。

“就是要通过集思广益、博采众长，进步找准上海金融改革发展稳定的发力点，不断开创国际金融中心建设新局面，迈入全球金融中心前列。”上海市金融办副主任解冬6月7日下午在市政府新闻发布会上介绍陆家嘴论坛相关情况时表示。

从2008年开始，由上海市人民政府和国家金融管理部门共同主办的“陆家嘴论坛”至今已成功举办九届。

为了更加聚焦主题，本届论坛在议程安排上，主要采用全体大会的形式，将围绕六大议题，深入开展探讨，本届论坛还有两个配套的专场论坛。

其中，全体大会一将聚焦新时代中国特色社会主义经济思想与中国金融发展，进行深度探讨。全体大会二将聚焦经济全球化下的世界经济增长与金融治理体系建设，集中中外智慧积极回应当前大家所关心的这些重大问题。全体大会三将聚焦深化金融改革开放与防控金融风险，组织力量深入探讨。全体大会四将集中力量，积极探讨金融科技、普惠金融与绿色金融的机遇和挑战等相关议题。全体大会五将围绕提升金融综合服务能力，助力“一带一路”建设议题，开展深入讨论。全体大会六将集中各方智慧，争取在世界级城市群建设中的金融合作方面能够形成新的共识。

据介绍，本届论坛的规模为400余人。截至目前，共有50余名演讲嘉宾确认出席。政府及金融监管部门方面，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会和上海市人民政府，以及英国金融行为监管局、伦敦金融城政府政策与资源委员会、阿斯塔纳国际金融中心、阿布扎比国际金融中心、香港财经事务及库务局等机构的主要领导及有关领导确认参加论坛并发言；国际金融组织方面，亚洲基础设施投资银行、新开发银行行长已确认发言；专家学者方面，2011年和2013年的诺贝尔经济学奖获得者确认参加论坛并发言；另有多家金融机构的负责人确认参加论坛。

责任编辑：余鹏飞