原标题：栗战书会见吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫

中新社北京6月7日电 （记者 张子扬）全国人大常委会委员长栗战书7日在人民大会堂会见了吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫。

栗战书表示，中国和吉尔吉斯斯坦是好朋友、好邻居、好伙伴，昨天习近平主席同总统先生共同将中吉关系提升为全面战略伙伴关系，引领中吉关系进入了新时代。中国全国人大愿同吉议会一道，密切交流交往，加强治国理政经验交流，为“一带一路”合作这个打开共同繁荣之门的“金钥匙”做好法律和政策保障，支持加强两国安全合作，共同打击“东突”等“三股势力”，维护本地区安全稳定，积极推动两国人文和旅游合作，推动中吉全面战略伙伴关系高水平发展。

热恩别科夫表示，对华关系是吉优先方向，愿加强打击“三股势力”合作，支持“一带一路”倡议，支持两国立法机构交流。

郝明金参加会见。（完）

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