四川一林场副场长冒用村民信息办合作社开农家乐

原标题：涉冒用村民信息办合作社，宣汉县涉事林场副场长被免职立案
四川省宣汉县纪委相关负责人6月7日向澎湃新闻（www.thepaper.cn）通报：此前被举报冒用村民信息设立合作社、以亲属名义违规占地建设经营农家乐的五马林场副场长罗元忠，已经被免去副场长职务，正接受立案调查。
宣汉县纪委相关负责人称，罗元忠作为国家公职人员和林场领导干部，利用国家相关政策，在没有征得村民成员同意的情况下，肆意造假冒用村民的签名和身份信息，没有经过法定程序成立农民专业合作社，属于“挂羊头卖狗肉”；其虽没有直接参与农家乐经营，但借亲属名义经营农家乐获利；通过流转土地，以当地村民名义担保，“暗度陈仓”，违规建设农家乐。以上内容经调查属实，其他被举报违法事项正在调查处理中。
该负责人向澎湃新闻透露，罗元忠现被组织免去五马林场副场长领导职务，调为普通职工，并将接受县纪委立案调查。
此前，澎湃新闻6月7日《林场副场长被指冒用村民信息设合作社，四川宣汉县展开调查》、《村民称信息被冒用办合作社续：四川达州市纪委领导批示彻查》，报道了四川宣汉县国有五马林场副场长罗元忠相关违法违规事实。
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