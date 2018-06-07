商务部：望美相向而行 推动中美经贸合作平衡发展

原标题：商务部：望美相向而行 推动中美经贸合作平衡协调发展

新华社北京6月7日电（记者 于佳欣）针对日前中方发布的中美经贸磋商声明，商务部新闻发言人高峰7日表示，中方的立场是一贯而且明确的，不希望中美之间贸易摩擦升级。望美方能够与中方相向而行，推动中美两国经贸合作平衡协调发展。

为落实在华盛顿达成的有关共识，6月2日至3日，中美双方经贸团队在北京举行了坦诚深入磋商，在诸多领域取得了积极的、具体的进展。声明还提出，如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

高峰在商务部当日召开的例行发布会上表示，中美双方在上周末的磋商中，就一些具体的贸易合作领域，特别是农产品、能源领域进行了深入、具体的探讨。中方愿意在相向而行的前提下，扩大自美进口。

他表示，改革开放、扩大进口是中国的既定战略，中方愿意从包括美国在内的世界各国增加进口，满足中国人民对美好生活的需要和高质量经济发展的需求。中国市场在不断增长，今年11月中国还将举办首届中国国际进口博览会。中国欢迎世界各国有竞争力的产品进入中国市场，将营造国际化、法治化的营商环境，提供更加便利、透明、可预期的贸易条件，使包括美国在内的世界各国企业受益。

高峰说，有关此次中美经贸磋商的细节，目前尚待双方最终确认。中美建交近40年来，两国经贸合作虽然历经风雨，但始终不断向前，实现互利共赢。中方愿意通过对话与磋商，不断扩大合作，妥善化解分歧。希望美方能够与中方共同努力，维护中美经贸关系稳定健康发展。

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