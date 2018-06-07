江西南昌市国资委副主任杨晓蓓被查(简历)

原标题：南昌市国资委副主任杨晓蓓、市建工集团副总经理沈军荣被查
经济日报-中国经济网南昌6月7日讯 据江西南昌市纪委监委消息：南昌市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任杨晓蓓涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。
南昌市建筑工程集团有限公司副总经理、南昌市建工资产经营担保有限公司总经理沈军荣涉嫌严重违法，目前正在接受监察调查。
杨晓蓓简历
杨晓蓓，男，1963年3月出生，江苏南京人，本科学历，1981年9月参加工作，1983年11月加入中国共产党。
沈军荣简历
沈军荣，男，1968年8月出生，江苏海门人，大专学历，1987年5月参加工作，2008年7月加入中国共产党。
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