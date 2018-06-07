黑龙江小煤矿乱象:草台班子管煤矿 阴阳图纸糊弄

原标题：黑龙江小煤矿乱象惊人：草台班子管煤矿，阴阳图纸糊弄人

“草台班子”管煤矿

“阴阳图纸”糊弄人

——国家煤矿安监局督查黑龙江小煤矿见闻

龙西煤矿现场，井口值班房里电线布置如同蜘蛛网。

近日，国家煤矿安监局派出督查组，对黑龙江省煤矿安全生产情况进行了督查检查。在与黑龙江省政府交换督查意见时，督查组用“触目惊心”来形容所见到的小煤矿管理现状。记者一路随行，记录下了督查中的一幕幕画面。

“上边让我怎么干，我就领着工人怎么干”

鸡西市城子河区东旭煤矿，今年5月26日发生透水事故，造成3名矿工遇难。督查组将东旭煤矿选作此次督查的第一站。

来到东旭煤矿，督查组对该矿管理人员逐一进行询问。经了解，该矿管理人员均是在近期临时拼凑组成的，这个“草台班子”是怎么组织生产管理煤矿的？

“生产矿长”向督查组介绍，自己是春节后来到该矿工作的，煤矿生产断断续续，停停干干，自己没有经过相关培训，也没有资格证件，对于煤矿管理，用他的话讲：“上边让我怎么干，我就领着工人怎么干”。

督查组在该矿复产验收相关文件里发现，持有相关证件的生产副矿长并不是这位“生产矿长”。属于在岗安全管理人员未持证，持证安全生产管理人员不在岗。

随后，督查组与“技术矿长”对话。在问到是否知晓煤矿周围矿井情况，是否了解周边水文地质情况，是否进行探放水测试等问题时，“技术矿长”表示，这些措施都没有，相关情况也不了解。“让我怎么干，我就怎么干。”同样的台词，在不同人的口中再次出现。

督查组发现，东旭煤矿没有配备专用探放水设备，在接近相邻煤矿受水害威胁的区域掘进作业前，没有采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条件；在接近相邻旧矿井采空区域施工时，也没有进行探放水作业。属于硬干蛮干，冒险作业，拼刺刀。2015年，临近该矿的安之顺煤矿发生透水事故，造成14名矿工遇难。在问及是否了解时，煤矿管理人员表示并不知晓。

该矿“行政矿长”向督查组介绍，东旭煤矿人员流动性非常大，招工极为困难，“别人一听说是东旭煤矿都不愿意来”。仅有的几个管理人员也都是通过关系找过来的。煤矿发生事故后，组织力量抢险救援都没有人，他还找朋友过来帮忙组织抢险。

“我下井下得少，这个矿没有什么煤了，出的石头比煤都多。”这位“行政矿长”表示。但区里的汇报材料显示，该矿规划产能要扩到15万吨/年。据他介绍，以前自己在国有煤矿做班组长，这份工作是通过朋友引荐介绍来的，月薪6000元。

随后，督查组来到鸡西市城子河区三鑫源煤矿。督查组发现，该矿主斜井井口房存在火炉取暖现象，井口附近存在大量烟头和烟盒。主斜井井口提升钢丝绳摩擦轨道。主斜井井口挡车器不能复位，起不到挡车作用。该矿核定产能为6万吨/年。该矿投资人表示，还要进行矿井整合，规划产能15万吨/年，但相关证件一直办不下来。

对内对外两套图纸，逃避监管检查

在几日的检查中，督查组发现，所检查地方煤矿存在对内对外两套图纸的现象，一套图纸用于企业内部生产参照，另一套图纸用来迎接各种检查，通过弄虚作假，与监管部门和检查人员周旋，逃避监管和检查。

在东旭煤矿，督查组发现，该矿发生事故所在的掘进工作面，没有在对外图纸上填汇。再追问实际图纸时，“技术矿长”表示自己有一套实际图纸，对外有一套图纸，实际图纸已被事故调查组拿走。

无独有偶，在七台河市，督查组发现龙西煤矿长期存在对内对外两套图纸现象。该矿核定生产能力3万吨/年。记者在一办公室电脑上发现“龙西矿2017年对外真实图”字样的文件。随后，督查组发现该矿利用迎检面应对检查，实际采掘作业地点不在该区域。为了逃避检查，井下实际采掘作业地点未全部纳入监测监控范围内。

面对督查组的追问，该矿管理人员坚持声称只有2个掘工作面，没有回采工作面。但督查组发现该矿5月20日向上级公司的有关请示中，带有“4个掘进、2个回采”字样的相关介绍。

督查组检查内页时还发现，一直接受询问的“矿长”林冰（音），没有在该矿的矿长资格证文件里出现。而该矿矿长王彦（音）一直没有出现。督查组与林冰进行了一番对话：“王彦是谁？”“原来的矿长。我是新来的。”“你有矿长证件吗？”“有，但是还没变更。”“你哪里毕业的？”“我是函授学习的。”

在龙西煤矿井口值班房里，记者看到电话线直接从房屋上方垂下连接电话。门口处，蜘蛛网般的电线缠绕在老式电闸刀周围，暖气片上还残存着捻灭的烟头。就在督查组离开值班房到监控室检查的工夫，记者通过监控视频发现，有人在值班房里吸烟。

随后，督查组来到七台河市茄子河煤炭公司八井。检查中，煤矿管理人员始终对井下有几个工作面的问题遮遮掩掩，支支吾吾。督查人员突击抽查了该矿的技术室，矿方管理人员相互低语道：“怎么让他进这个屋了呢？”

督查组发现，七台河市茄子河煤炭公司八井安全监控系统未设置故障闭锁功能，采掘工作面回风流甲烷传感器断电点设置错误，甲烷传感器调校周期超过《煤矿安全规程》规定的最长调校周期（十五天）。4月18日，十片前石门掘进工作面甲烷传感器显示最高瓦斯浓度为4%，未进行原因追查分析。督查组在现场考查实操时，主通风机司机不会反风操作。

坚决淘汰落后产能，坚决不要带血的GDP

在督查过程中，督查组发现黑龙江省年产9万吨以下规模的煤矿企业对远景“规划”很好，期待整合扩储之路。而这次督查所到矿井，软件、硬件水平离满足安全生产条件还存在差距，为事故埋下隐患。今年5月20日，双鸭山岭东区富山煤矿发生人员伤亡事故； 5月26日，鸡西城子河区东旭煤矿发生人员伤亡事故。接连发生的地方煤矿事故，使黑龙江省痛定思痛，对淘汰落后产能决心坚定。

事故发生后，黑龙江省在鸡西召开全省煤矿安全生产现场会，深刻剖析小煤矿事故易发多发的原因。黑龙江省省长王文涛指出，小煤矿难以达到安全生产所需的装备技术条件，安全投入严重不足、落后设备更新不及时、治理重大灾害能力欠缺、人员素质特别是管理人员素质不高，安全生产保障缺失与安全生产事故隐患互为因果，致使陷入恶性循环。

王文涛指出，不折不扣落实国家去产能相关规定，依据时间节点和生产规模，依法依规坚决关闭国家要求应关闭的小煤矿，并按照国家要求出台整改方案，“坚决淘汰落后产能，坚决不要带血的GDP”。

在督查中，鸡西市、七台河市政府主要领导表示，要全力推进淘汰落后产能工作，治标治本，加强地方煤矿管理。

今年以来，黑龙江省政府多次召开省长办公会议专题研究煤矿工作，积极研究制定黑龙江省煤矿整顿关闭转型升级实施方案，力求标本兼治，突出硬措施，解决小煤矿“散小烂差”顽疾。

督查组建议对此次督查中发现的不具备安全生产条件的地方煤矿，暂扣相关证照，不能整改要予以吊销。针对同类问题同类矿井较多的实际，督查组建议严格地方煤矿验收把关工作，对有关地市煤矿进行复产验收回头看，确保煤矿安全生产。

来源：应急管理部

责任编辑：余鹏飞