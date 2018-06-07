中国和哈萨克斯坦签署电子商务合作谅解备忘录

原标题：中国和哈萨克斯坦签署《中华人民共和国商务部和哈萨克斯坦共和国国民经济部关于电子商务合作的谅解备忘录》
2018年6月7日，在中国国家主席习近平和哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的共同见证下，中国商务部部长钟山与哈萨克斯坦外长阿布德拉赫曼诺夫在北京签署了《中华人民共和国商务部和哈萨克斯坦共和国国民经济部关于电子商务合作的谅解备忘录》。
中国和哈萨克斯坦全面战略伙伴关系建立7年来，两国政治互信日益巩固，经贸合作不断深化。哈萨克斯坦是共建“一带一路”的首倡之地，双方为推动“一带一路”与哈“光明之路”新经济政策和“第三次现代化”战略对接开展了大量卓有成效的工作，近年来双边经贸合作取得长足进步。根据该备忘录，中哈双方将建立电商合作机制，共同推进“丝路电商”合作，加强经验分享，开展人员培训，促进政企对话，支持两国企业开展电子商务合作，特别是通过电子商务促进优质特色产品跨境贸易，为两国中小企业提供更多的发展机会和空间，不断提高贸易便利化程度与合作水平，进一步推动双边经贸关系持续稳定发展。
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