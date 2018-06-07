42年高考作文题都在这了 你当年的考卷题目在这里

原标题：42年高考作文题都在这了，还记得你写的题目吗？

今天（7日），2018年高考正式拉开序幕，全国有975万考生走进考场，参加2018年全国统一高考，比去年增加35万人，创下2010年以来的新高。

今年高考作文题都是啥？

今天上午，2018年全国高考语文考试结束。今年全国高考语文考试共有8份试卷、9道作文题，其中3道由教育部考试中心命制，6道由北京、天津、上海、江苏、浙江等省市命制。

2018年全国Ⅰ卷 适用地区：河南、河北、山西、江西、湖北、湖南、安徽、福建、广东、山东。

2018年全国II卷 适用地区：甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、新疆、陕西、重庆、海南。

2018年全国卷III 适用地区：云南、广西、贵州、四川、西藏。

每年高考后，作文题目都会成为大家关注的话题。目前，各省命题试卷、全国卷作文题已经公开，一起来看看↓

北京：大作文（二选一）微作文 （三选一）

你当年的作文题是什么？给你留下了怎样的回忆？

70年代

1977年 1977年，中断了十余年的中国高考制度得以恢复，这次不同寻常的考试，改写了无数人的人生轨迹。那年高考是分省考试，北京卷的作文题目是《我在这战斗的一年里》。

1978年 将《速度问题是一个政治问题》，缩写成一篇五百至六百字的短文。

1979年 将《第二次考试》改写一篇《陈伊玲的故事》。

80年代

1980年 写读后感，读《画蛋》有感（达·芬奇故事）。

1981年 仔细阅读《毁树容易种树难》，写一篇读后感。

1982年 《先天下之忧而忧 后天下之乐而乐》。

1983年 根据漫画《这下面没有水，再换个地方挖》，写一段300字以内说明文字；写一篇议论文，800字以内。

1984年 有的同学说：“每逢写作文，自己常常感到无话可说，只好东拼西凑，说一些空话套话，甚至编造一些材料。”有的老师说：“每次学生作文，我都辛辛苦苦地批改讲评，但是学生往往只看分数，不注意自己作文中存在的问题，所以提高不快。”针对上面两段话所反映的情况，联系自己和周围同学的现状，以对中学生作文的看法为中心，写一篇800字左右的议论文，题目自定。

1985年 以“澄溪中学学生会”的名义，给《光明日报》编辑部写一封信，反映情况、申诉理由、呼吁尽快解决（化工厂排放废水、有害气体、污染）问题。

1986年 《树木·森林·气候》，从现实生活中选择一个有意义的话题，发表自己的见解，全文不少于600字。

1987年 1。根据提供的材料写一篇简讯《育民小学办起了游泳训练班》； 2。结合材料，就理论对实践的指导意义这个问题写一篇短文，题目自拟，字数400至600字之间 。

1988年 《习惯》，除诗歌以外，文体不限，不少于600字。

1989年 你的好朋友是某重点中学高三年级里中上水平的学生，他想立志报某重点大学历史系，班主任、父母各持己见。他为此感到困惑、苦恼，他写了一封信，想听你的意见，你给他写封回信。

90年代

1990年 母亲带着两个女儿去玫瑰园，一个女儿告诉母亲，“这里不好，每朵花下都有刺”；另外一个女儿告诉母亲，“这里真好，每个刺上面都有花”。根据这一材料展开描写，写一篇议论文。

1991年 1、描写圆的想像物；2、就“近墨者黑”或“近墨者未必黑”写一篇发言稿参加辩论。

1992年 清理路旁的脏物：1、根据提供的材料加以设想，记叙他们中的谁又怎样回来清理这个地方；2、选择所提供材料中的一个或几个人物（包括“我”）的思想行为，进行分析，展开议论，写一篇议论文。

1993年 一、一段圆规的说明文（200字）

二、根据下面的材料，写一篇记叙文，题目自拟，不少于500字。

夏日的夜晚，院子里，梧桐树下……

啪！随着细微而清晰的一声爆裂，梧桐树的一块老皮剥落了，露出鲜嫩的新皮。

女儿对老树皮发出一串赞叹……

儿子对新树皮发出一串赞美……

父亲听着，看着，深有感触地说：“我希望人世间一切都能像你们俩所说的那样……”

要求：①对环境和气氛加以具体描写；②写出女儿、儿子的具体话语和父亲未说完的话，写出人物神态。

1994年 以《尝试》为题写一篇记叙文，不少于700字。

1995年 阅读寓言诗《鸟的评说》：1、任选寓言诗中的两种鸟，展开想像，以《××与××的对话》为题，写一个200字左右的对话片断；2、根据《鸟的评说》，自选角度，自拟题目，联系生活实际，展开议论，写一篇不少于600字的议论文。

1996年 仔细观察《给六指做整形手术》和《截错了》两幅漫画，完成两道作文题。1、用说明文字介绍两幅漫画的画面内容；2、以“我更喜好漫画《××× 》”为题写一篇议论文。

1997年 材料1：小新背双腿瘫痪的同学小牧到1公里外的学校上学，从小学五年级到现在高中一年级，一背就是6年，1000多个日子。

材料2：某杂志社作调查：“你对同学最赞赏的品质是什么？”调查结果，排在第一位的是“乐于助人”。

材料3：某单位在一些青少年中作不记名问卷调查：“你如果遇到别人碰上麻烦事时会怎样对待？”回答“悄悄走开”的人不少。

根据材料1描写背同学上学的情景；根据材料2和材料3，自选角度，自拟题目，联系实际，写一篇议论文。

1998年 现在中学生心理承受力差异较大，有的像鸡蛋壳那样脆弱，有的却很坚韧，那么你是怎样的呢？从后面两个题目中，选择一个适合你的情况的题目，举出实例，写一篇关于你自己的心理承受力的文章，《坚韧——我追求的品格/战胜脆弱》。

1999年 随着人体器官移植获得越来越多的成功，科学家又对记忆移植进行了研究。据报载，国外有些科学家在小动物身上移植记忆已获得成功。他们的研究表明：进入大脑的信息经过编码贮存在一种化学物质里，转移这种化学物质，记忆便也随之转移。当然，人的记忆移植要比动物复杂得多，也许永远不会成功，但也有科学家相信，将来是能够做到的。假如人的记忆可以移植的话，它将引发你想些什么呢？

请以“假如记忆可以移植”为作文内容的范围，写一篇文章，除诗歌外，其他文体不限。2000年及以后

2000年 世界是千变万化的，疑问是层出不穷的，答案是丰富多彩的。在生活中，看问题的角度，对问题的理解，解决问题的方法以及问题的答案不止一个的事例很多。请以“答案是丰富多彩的”为话题写一篇文章，文体不限，题目自拟。

2001年 有一个年轻人跋涉在漫长的人生路上，到了一个渡口的时候，他已经拥有了“健康”、“美貌”、“诚信”、“机敏”、“才学”、“金钱”、“荣誉”七个背囊。渡船开出时风平浪静，说不清过了多久，风起浪涌，小船上下颠簸，险象环生。艄公说：“船小负载重，客官须丢弃一个背囊方可安度难关。”看年轻人哪一个都舍不得丢。艄公又说：“有弃有取，有失有得。”年轻人思索了一会儿，把“诚信”抛进了水里。

寓言中“诚信”被抛弃了，它引发你想些什么呢？请以“诚信”为话题写一篇文章。

2002年 有一位登山者，在途中遇上暴风雪。他深知不尽快找到避风处，非冻死不可。他走啊走啊，腿已经迈不开了。就在这时，脚碰到一个硬硬的东西，扒开雪一看，竟然是个快冻僵的人。登山者犯难了：是继续向前，还是停下来援救这个陌生人？心灵深处翻江倒海之后，他毅然作出决定，脱下手套，给那人做按摩。经过一番按摩，陌生人可以活动了，而登山者也因此暖和了自己的身心。最后，两个人互相搀扶着走出了困境。

也许不是人人都会碰上这种生死的抉择，但是每个人却常常遇到、见到、听到一些触动心灵需要作出选择的事情。那时，我们大家是怎样选择的呢？又应该如何选择呢？请以“心灵的选择”为话题写一篇作文。

2003年 宋国有个富人，一天大雨把他家的墙淋坏了。他儿子说：“不修好，一定会有人来偷窃。”邻居家的一位老人也这样说。晚上，富人家里果然丢失了很多东西。富人觉得他儿子很聪明，而怀疑是邻居家老人偷的。

以上是《韩非子》中的一个寓言。直到今天，我们仍然可以在现实生活中听到类似的故事，但是，也常见到许多不同的甚至相反的情况。我们在认识事物和处理问题的时候，感情上的亲疏远近和对事物认知的正误深浅有没有关系呢？是什么样的关系呢？请就“感情亲疏和对事物的认知”这个话题写一篇文章。

2004年 全国卷Ⅰ：阅读下面的文字，根据要求作文。

①走你自己的路，让别人去说吧！（但丁）

②常问路的人不会迷失方向。（波兰谚语）

③应当耐心地听取他人的意见，认真考虑指责你的人是否有理。（达·芬奇）

④相信一切人和怀疑一切人，其错误是一样的。（塞纳克）

面对各种说法，有人想：我该相信谁的话呢？也有人想：还是相信自己最重要。请以“相信自己与听取别人的意见”为话题，自拟标题，写一篇不少于800字的文章。

2005年 全国卷Ⅰ：阅读下面的文字，根据要求作文。

有一次，人们问丹麦物理学家玻尔教授：“您创建了一个第一流的物理学派，有什么秘诀？”不料玻尔却回答说：“因为我不怕在学生面前显露我的愚蠢。”听到这个回答，大家都感到十分诧异和不解。

玻尔的回答确实出人意料，但仔细想想又在情理之中。生活中，我们常常会遇到类似的情况，请以“出人意料和情理之中”为话题，自拟标题，写一篇不少于800字的文章。

2006年 全国卷Ⅰ：

一只老鹰从鹫峰顶上俯冲下来，将一只小羊抓走了。 一只乌鸦看见了，非常羡慕，心想：要是我也有这样的本领该多好啊！于是乌鸦模仿老鹰的俯冲姿势拼命练习。

一天，乌鸦觉得自己练得很棒了，便哇哇地从树上猛冲下来，扑到一只山羊的背上，想抓住山羊往上飞，可是它的身子太轻，爪子被羊毛缠住，无论怎样拍打翅膀也飞不起来，结果被牧羊人抓住了。

牧羊人的孩子见了，问这是一只什么鸟，牧羊人说：“这是一只忘记自己叫什么的鸟。”孩子摸着乌鸦的羽毛说：“它也很可爱啊！”

要求：全面理解材料，可以选择一个侧面、一个角度构思作文。自主确定立意，确定文体 ，确定标题。

2007年 全国卷Ⅰ：阅读下面的图画材料，写一篇不少于800字的文章。

要求：选择一个角度构思作文，自主确定立意，确定文体，确定标题；不要脱离材料内容及含意的范围作文。

2008年 全国卷Ⅰ：根据一段汶川特大地震的文字材料，选择一个角度构思，自主确定立意，确定文体，确定标题，写一篇不少于800字的文章。

2009年 全国卷Ⅰ：兔子是历届小动物运动会的短跑冠军，可是不会游泳。一次，兔子被狼追到河边，差点被抓住。动物管理局为了小动物的全面发展，将小兔子送进游泳培训班，同班的还有小狗、小龟和小松鼠等。小狗、小龟学会游泳，又多了一种本领，心里很高兴；小兔子和小松鼠花了好长时间都没学会，很苦恼。培训班教练野鸭说：“我两条腿都能游，你们四条腿还不能游？成功的90%来自于汗水。加油！呷呷！”

评论家青蛙大发感慨：“兔子擅长的是奔跑！为什么只是针对弱点训练而不发展特长呢？”思想家仙鹤说：“生存需要的本领不止一种呀！兔子学不了游泳就学打洞，松鼠学不了游泳就学爬树嘛。”

根据材料，选准角度，明确立意，自选文体，自拟标题，写一篇不少于800字的文章。

2010年 全国卷Ⅰ 漫画作文：有鱼吃还捉老鼠？

餐桌，许多猫吃鱼，就一只猫捉老鼠，别的猫说：“有鱼吃还捉老鼠？”

要求：选准角度、明确立意、自选文体、自拟标题。

2011年 全国卷Ⅰ ：《期待长大》。

2012年 全国大纲卷：

周末，我从学校回家帮着干农活。今春雨多，道路泥泞，我挑着一担秧苗，在溜滑的田埂上走了没几步，就心跳加速，双腿发抖，担子直晃，只好放下，不知所措地站在那里。妈妈在田里插秧，看到我的窘态，大声地喊：“孩子，外衣脱了，鞋子脱了，再试试！”我脱了外衣和鞋袜，卷起裤脚，重新挑起担子。咦，一下子就觉得脚底下稳当了，担子轻了，很快就把秧苗挑到妈妈跟前。 妈妈说：“你不是没能力挑这个担子，你是担心摔倒，弄脏衣服，注意力不集中。脱掉外衣和鞋袜，就甩掉了多余的顾虑。

根据材料选好角度，确定立意，明确文体，自拟标题，写一篇不少于800字的文章。

2013年 全国大纲卷：

某机构就“同学关系”问题在几所学校作了一次调查。结果显示，60%的人表示满意，36%的人认为一般，4%的人觉得不满意。如果同学关系紧张，原因是什么？有人认为是自我意识过强，有人认为是志趣、性格不合，也有人认为缘于竞争激烈，等等。

根据材料选好角度，确定立意，明确文体，写一篇不少于800字的文章。

2014年 全国大纲卷：

农民工老王突发胃穿孔，被送进医院。为救治这名贫困患者，医院开通“绿色通道”给他做手术，又进行了十天治疗。虽然老板主动送来5000元，老王仍欠下4000多元医疗费，而医院默许他出了院。老王刚一康复就回到了工地：“哪怕打工还钱再难，我也得努力。是医院和老板救了我。”可欠款还是像石头一样压在他心上，最终，老王鼓足勇气找到医院，说出了想在医院打工抵债的心思。院方深受感动，聘他为陪检员，老王也特别敬业，作为曾经的患者，他格外懂得怎样帮助病人。

根据材料选好角度，确定立意，明确文体，自拟标题，写一篇不少于800字的文章。

2015年 全国新课标卷Ⅰ：

因父亲总是在高速路上开车时接电话，家人屡劝不改，女大学生小陈迫于无奈，更出于生命安全的考虑，通过微博私信向警方举报了自己的父亲，警方核实后，依法对老陈进行了教育和处罚，并将这起举报发在官方微博上，此事赢得众多网友点赞，也引发一些质疑，经媒体报道后，激起了更大范围、更多角度的讨论。对于以上事情，你怎么看？请给小陈、老陈或其他相关方写一封信，表明你的态度，阐述你的看法。

2016年 阅读漫画材料，写一篇不少于800字的文章。

2017年

上海：预测

浙江：人生的三本大书

天津：重读长辈这部书

江苏：以车为话题写作文

山东：24小时书店不驱赶任何人

全国 Ⅰ 卷：

全国 Ⅱ 卷：

全国 Ⅲ 卷：我的高考或我看高考

你当年的作文题是什么？

给你留下了怎样的回忆？

来源：法治成都

责任编辑：余鹏飞