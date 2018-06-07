方永祥少将任中央军委政治工作部主任助理

原标题：退役军人事务部副部长方永祥任中央军委政治工作部主任助理

近期，北京海淀区军队离休退休干部安置办微信公号“海淀军休”发布消息称，5月16日，中央军委政治工作部主任助理、退役军人事务部副部长方永祥带领退役军人事务部调研组一行，来到海淀区专题调研军队离退休干部安置管理工作和军队转业干部安置工作，调研组一行在区军休办召开了座谈会。

上述报道显示，退役军人事务部戎装副部长方永祥少将已出任中央军委政治工作部主任助理一职。

方永祥是福建人，1966年8月出生，曾长期在原31集团军、原第1集团军等陆军部队任职，基层经历和阅历都十分丰富。本轮军改后，方永祥曾任东部战区陆军政治工作部副主任、第81集团军政委。

据中国军网此前报道，今年4月16日上午，退役军人事务部在北京正式挂牌。孙绍骋为退役军人事务部部长，钱锋为退役军人事务部副部长，方永祥兼任退役军人事务部副部长，林国耀为驻部纪检组组长。

责任编辑：余鹏飞