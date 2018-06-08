贵州桐梓一锅炉爆炸 致8名学生受伤1名工人死亡

原标题：贵州桐梓一锅炉发生爆炸 致8人受伤1人遇难
中新网客户端贵阳6月7日电 （记者 杨茜）7日，贵州省遵义市桐梓县一锅炉发生爆炸，导致8人受伤1人遇难。
桐梓县人民政府网7日发布消息，6月7日16时28分左右，桐梓县高新区益新农业科技有限公司食用菌厂锅炉发生爆炸，爆炸冲击到该公司附近中职学校实训楼三、四楼两间教室，导致留在教学楼的8名学生受伤，1名菌厂工人死亡。
伤者已第一时间送往市、县人民医院救治。
事故发生后，消防、安监、公安、市场监管、卫计、教育等相关部门赶赴现场施救。
目前，事故原因正在调查中。
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