新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

贵州桐梓一锅炉爆炸 致8名学生受伤1名工人死亡

贵州桐梓一锅炉爆炸 致8名学生受伤1名工人死亡
2018年06月07日 23:55 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：贵州桐梓一锅炉发生爆炸 致8人受伤1人遇难

　　中新网客户端贵阳6月7日电 （记者 杨茜）7日，贵州省遵义市桐梓县一锅炉发生爆炸，导致8人受伤1人遇难。

　　桐梓县人民政府网7日发布消息，6月7日16时28分左右，桐梓县高新区益新农业科技有限公司食用菌厂锅炉发生爆炸，爆炸冲击到该公司附近中职学校实训楼三、四楼两间教室，导致留在教学楼的8名学生受伤，1名菌厂工人死亡。

　　伤者已第一时间送往市、县人民医院救治。

　　事故发生后，消防、安监、公安、市场监管、卫计、教育等相关部门赶赴现场施救。

　　目前，事故原因正在调查中。

责任编辑：桂强

贵州桐梓锅炉
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区