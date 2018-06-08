国内油价料将下调 6月这一会议影响未来走势

原标题：国内油价今日料下调 6月这一会议影响未来走势

资料图：北京市北苑路上中石化一加油站。 中新网 程春雨 摄

中新网北京6月8日电 （记者 程春雨）国内成品油零售限价调价窗口8日24时再次开启。机构预计，经历前段时间大幅上涨后，成品油价格将告别连涨局面出现下调，预计每升汽柴油降幅为0.09元-0.13元，车主加油将可少花一些钱。

根据我国《石油价格管理办法》规定，国内汽、柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次，调价生效时间为调价发布日24时。

目前，国内成品油调价年内呈“七涨三跌一搁浅”格局，汽油累计上调720元/吨，柴油累计上调700元/吨。

本轮调价周期内，国际油价呈现震荡走低态势。尽管市场担忧委内瑞拉产量及出口下降速度或超预期，但隆众资讯油品分析师李彦说，沙特及俄罗斯透露增产意愿；美国原油产量创历史新高；美国制造贸易摩擦和意大利不稳的局势等均带来利空，导致油价下行压力增加。

当地时间6月6日国际油价再度下跌。当天，美国原油库存报告意外大增，同时委内瑞拉表示有能力增产，令油价承压。

截至6日收盘，美国WTI 7月原油期货合约跌0.79美元，报64.73美元/桶；布伦特8月原油期货合约跌0.02美元，报75.36美元/桶；中国SC9月原油期货合约6日夜收盘涨3.1元，报463.8元/桶。

受国际油价持续走弱影响，隆众资讯、卓创资讯、中宇资讯、金联创均预计8日国内油价将下调，各家预测下调幅度有所有不同。综合各家预测，预计本轮油价下调120元/吨-150元/吨区间，折合每升降0.09元-0.13元。届时私家车主加满一箱容量为50升的小型家用车将节省4.5元-6.5元。

另外，关注加油站优惠政策也是节省油钱的一个途径。卓创资讯成品油分析师杨霞指出，由于前期油价持续上涨，利润可观下加油站优惠力度加大。如，山东部分中石化等主营加油站每周固定时间可优惠0.5-1元/升，部分民营加油站可优惠1.2元/升左右。

资料图：车辆正在加油站加油。中新社记者 张云 摄

国内油价下一轮调价窗口将于6月25日24时开启，未来油价将会怎么走？

在分析师们看来，进入6月份，市场关注焦点正陆续转移到产油国会议。欧佩克（OPEC）和俄罗斯将于6月22日至23日在维也纳举行会谈。

据外媒报道，美国总统特朗普曾抱怨欧佩克减产行动把油价推得过高。日前美国政府向沙特和其他欧佩克成员国发出非正式请求，要求沙特和其他主要产油国增产约100万桶/日。此外，金联创称，市场预计若美国重启对伊朗的制裁，伊朗原油供应将减少100万桶/日。

中宇资讯分析师朱英华认为，会议之前产油国石油产出的政策调整、限制放宽等预期将对油市形成持续性压制，短期国际油价或横盘整理为主、存在偏向下行的可能。

虽然伊拉克石油部长6日表态增产不在本月产油国会议谈判范围。但李彦认为，会议很可能将增产选项摆上台面，或产生一定利空，市场对此也持谨慎态度。因此预计下一轮成品油调价下调或搁浅的可能性较大。（完）

责任编辑：刘光博