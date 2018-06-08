美媒：中国扩大对非军事合作 提供后勤和国防援助

原标题：美媒：中国扩大对非军事合作 主要提供后勤和国防援助

参考消息网6月8日报道 美国石英财经网站6月5日发表了阿卜迪·拉蒂夫·达希尔的题为《中国扩大在非洲军事足迹》的报道。

报道称，中国宣布将于本月晚些时候举办中非防务安全论坛开幕式，显示它加深了与非洲的接触。军方官员表示，本次峰会重点关注地区安全问题、资助及升级非洲安全能力和改善防务合作。

报道表示，峰会正值中非政治和经济关系上升之际，双方外交联系加强，并在急需的基础设施投资以及培训下一代非洲精英方面增加了合作。中国正在努力表现为负责任的全球大国，并在全球舞台上塑造自身积极形象。尤其是在非洲，它在这里推动“双赢”经济合作、安全事务相互援助以及国际事务上的团结。

报道认为，防务合作还可看做中国确保海外安全利益的努力。其中包括“一带一路”倡议，这一倡议呼吁在连接中国与欧洲、俄罗斯、中亚、东南亚和非洲的贸易通道上投资1万亿美元进行基础设施和其他项目建设。

南非自由邦大学政治学系主任西奥多·尼思林说，中国强化在非洲投资的一个方式就是逐步发挥在联合国的积极作用。过去十年，中国加强了在维和任务中的作用：在联合国五个常任理事国中，中国贡献的维和人员最多，是全球12大维和部队贡献国之一。中国派遣维和人员至联合国在南苏丹、刚果民主共和国和马里的任务，它在苏丹有石油利益，刚果民主共和国向它供应钴和铜。

尼思林说，向非洲国家提供后勤和国防援助是中国“展现自身是发展中世界领导者以及与发展中国家团结形象”计划的一部分。非洲国家几乎无法为本国安全计划提供资金，很多国家在反恐、打击海盗以及对抗自然灾害方面面临赤字。

报道称，随着中国扩大在非洲的军事力量，有些人担心这预示着殖民野心或新型美国式军事霸权。但尼思林认为，这不应引起担忧：中国非常清楚政治干预主义及新殖民主义所伴随的风险，特别是在发展中国家。（编译/魏晓慧）

资料图片：中国驻非洲维和部队与当地儿童亲密互动。（图片来源于网络）

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