内蒙古巴彦淖尔牧区遭旱灾 当地马匹骨瘦如柴

原标题：内蒙古巴彦淖尔牧区遭遇旱灾

农牧业干旱等级已达到中旱到重旱 当地正调集抗旱救灾的饲草料

当地紧急调集抗旱救灾的饲草料

当地马匹因旱灾骨瘦如柴

连日来，内蒙古自治区巴彦淖尔市，因干旱导致牧区牲畜受灾的消息牵动人心。6月7日，北京青年报记者从巴彦淖尔市农牧业局了解到，截至目前，当地农牧业干旱等级已达到中旱到重旱。农牧业局工作人员介绍，此次干旱造成牧区“全面积受灾”，为了缓解牲畜受灾的情况，巴彦淖尔市已与周边县市协调，正通过购买草料等方式缓解灾情。

有牧民提前宰杀部分牲畜

连日来，一段内蒙古自治区巴彦淖尔市遭受旱情的视频，在网上热传。视频中，受灾牧区的草原尚未明显返青（越冬后，植被由黄色变为绿色、恢复生长），牧区养殖的牲畜大多体型消瘦，生存状态堪忧。

6月7日，巴彦淖尔市乌拉特中旗的一家牧民合作社的负责人介绍，合作社共有将近6万亩草场，主要饲养羊和少部分的牛，“羊有三四千只，牛有几百头。往年到这个时候雨水很多，牧草长得很好。放牧的牧民什么都不用管，很轻松，撒开手让牛羊自己吃草就可以。但现在因为干旱，牧草几乎没有生长，到处都是光秃秃的、一片黄土。”负责人称，他来到乌拉特中旗生活已有30多年，“第一次经历这么大的干旱。”

问及眼下牲畜的食物来源，负责人表示，现在牧民们饲养的羊和牛，只能依赖从周边旗县买来的草料存活，“牛羊只能维持生命，（体型）都很瘦。现在草料也不大好买，都不成吨卖，一捆捆卖。一捆草料卖20元左右，只够一只羊吃3天左右。”

购买草料也增加了牧民的养殖成本，负责人说，预计今年牧民们的亏损“很严重”。“以前，牧民都是秋天的时候买一些草料，为来年春天做储备。但现在买草料的投入越来越大，也不知道干旱什么时候能结束，所以有的牧民为了减少损失，等不及冬天牛羊长成，提前宰杀了一部分牛羊进行销售。但现在的牛羊很瘦，也卖不出好价钱。”

当地达到中旱到重旱

巴彦淖尔市农牧业局发布的消息显示，入春以来，该市高温天气出现较早，气温异常偏高，降水量明显偏少，且时空分布不均，导致土壤墒情下滑，牧区植被长势差，牧区和山区干旱形势严峻。

消息称，今年春季巴彦淖尔市降水累计量为0.1-63.0毫米，时空分布不均，大部地区明显偏少。同时，温度持续偏高、蒸发强烈，加剧表土层水分散失，4-5月牧区土壤墒情（土壤湿度）以三类墒为主。5月份受高温少雨影响，牧区三类熵面积进一步增加，目前已达到气象标准的中旱到重旱。“由于牧区牧草生长主要靠自然降水，所以农牧业干旱等同于气象标准的干旱，达到中旱到重旱。”

此外，当地气象部门监测得知，巴彦淖尔市乌中旗和乌后旗大部地区牧草长势相对较差。截至6月1日，乌中旗牧草绝对高度为9厘米，比5月中旬高3厘米，比2017年同期低11厘米，比近三年同期平均值低10厘米；乌拉特后旗灌木（红砂、珍珠）绝对高度为17-27厘米，比2017年同期低1-6厘米。

当地向受灾牧民发放饲草料

据巴彦淖尔市农牧业局消息，预计6月20日之前该市仍不会出现有效降水，气温较常年仍偏高。农牧业局提出建议称，“6月上旬和中旬牧区牧草仍无有效水分补给，乌中旗和乌后旗牧区旱情将进一步加剧。建议牧区全面启动水库、机井、泵站等水利设施投入抗旱，将有限的水源集中调度，确保人畜饮水安全。同时采取各种有力措施，调运抗旱救灾饲草料，最大限度地减轻旱情带来的影响和损失。”同时，各地加强喜旱害虫发生发展动态监测，必要时进行防治。

6月7日，巴彦淖尔市农牧业局工作人员介绍，目前该市牧区“全面积受灾”，“牧区主要饲养绵羊、山羊、骆驼、马和少部分牛，为缓解灾情，受灾旗县已向周边旗县进行协调，购买饲草料喂养牲畜。受灾牲畜的具体数量，各旗县也在统计。”

北青报记者了解到，乌拉特中旗和乌拉特后旗受此次干旱影响较为严重。据乌拉特中旗农牧业局发布的消息，“今年以来，全旗范围没有出现有效降水，草场未按时返青，干旱灾害持续时间长、范围广，直接影响了农牧民的生产生活，给乌拉特中旗畜牧业生产造成了很大损失。”据此，6月2日，乌拉特中旗向牧区苏木镇场发放了一批抗旱救灾的饲草料，再向下发放到最需要帮助的牧民手中。此外，当地还向外旗调运了第一批青贮玉米300吨、玉米300吨、饲草80吨，已全部发放到各苏木镇场。

文/本报记者 张雅

责任编辑：桂强