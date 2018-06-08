台立法机构将审议军人年改 行政机构又架层层拒马

原标题：台“立法院”将审议军人年改 “政院”拒马又架起来了
中国台湾网6月8日讯 据台湾《联合报》报道，台“立法院”正值休会期间，但民进党“立院”党团昨天送出要求召开临时会的提案，开会期间从6月11日到7月6日，将处理“军人年改法案”、“空污法修正草案”等共17案。
台“立法院”召开临时会在即，攸关军人年改的“陆海空军军官士官服役条例”草案又列在第1案，反军改团体“八百壮士”已发出动员令，将从11日起集结在台北市青岛东路，连续5天到“立院”周边声援。
报道说，因应“立法院”召开临时会，台当局“行政院”昨天又在围墙外架起层层拒马，弥漫一股山雨欲来的气氛。（中国台湾网 娟子）
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