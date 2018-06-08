台香蕉价格创近5年新低 台媒:蔡当局不敢说出真相

原标题：被菲蕉越蕉接连打趴 蔡当局却不敢说出台蕉价崩的真相

台蕉价从去年每公斤110元新台币崩跌至现今每公斤1至6元新台币。（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网6月8日讯 台湾香蕉价格又崩跌了，近1周产地剩6元（新台币，下同），不仅比成本6.4元还低，也创下近5年来最惨价格。据台湾《中时电子报》报道，每当水果盛产，造成产销失衡时，“农委会”除了靠卖场促销、收购做加工品等方法自救外，台湾曾引以为傲的9成日本外销市场，现已被菲律宾香蕉打趴到连1%都不到，台当局知道却不敢说出口的真相是“台蕉已失去国际市场竞争力”。

“台湾拿不出质量好、数量足的香蕉，论生产，比不上菲律宾，论保存运送，也比不上厄瓜多尔”。在远见杂志的报道中，前青果合作社主任秘书李念宜也做出了分析：菲律宾1棵香蕉树可生产30~35公斤香蕉，8个月能采收；反观台湾高屏蕉则要花12个月，才能采收25~27公斤，光是产量、产期，就比不上别人。

“台农发”营销经理张皓钧也指出，台蕉卖到日本，没有优惠关税，1箱成本是21美元，而越南蕉只要5.5美元，菲律宾蕉则是7美元，如此台蕉售价又比别人贵。

他还强调，厄瓜多尔是中南美洲最大的香蕉供应地，因为保存得当，坐了五星期船到日本，质量还是很好；而台湾不仅没有这样的供货质量，香蕉也不易长期保存，不符外销条件。

报道指出“台蕉没有国际竞争力”，“农委会”官员对此心知肚明，只是不敢讲出来，也拿不出改善的办法。于是一再重演蕉价上涨、放任农民抢种，最后崩盘、促销等恶性循环现象。

李念宜认为，台蕉质量、价格的稳定，才能保证长期经营到外销市场，“农委会”为此须建立生产、外销运送、贩卖成本等相关机制举措，让农民知道利润会有多少，自我评估是否值得栽种，避免一窝蜂。（中国台湾网 杨旋）

责任编辑：张申