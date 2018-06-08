简氏防务周刊:中国“暗剑”无人机或具有多种用途

原标题：简氏：中国“暗剑”无人机值得关注

[文/观察者网 堵开源]英国《简氏防务周刊》网站6月7日报道，最近在中国网络上开始流传中国航空工业集团的“暗剑”无人机照片，该刊认为，这种无人机可能具有多种用途。

暗剑无人机照片（简氏防务网站标注为：CJDBY.net图片）

报道称，从“暗剑”无人机的模型在2006年首次公开展示到今天，已经过去了12年——这让人们关于其发展状况产生了多种的猜测。

公开的照片没有标注日期，但可以看到背景中有一架大型、很长、金属原色的机身，带有鸭翼和DSI设计的下方布局进气口，在进气道左侧写有中文“暗剑”字样。照片并未拍摄到中部机身后飞机的具体模样，但可以看到垂直尾翼的一部分。

此外，还可以看到，“暗剑”的左侧起落架舱门，采用了锯齿状设计。

关于这架无人机的几何尺寸数据，尚无详细信息，但通过飞机前方站立的19名工程设计人员为参照物，可以推测，其长度大概是12米左右。

2006年展示的“暗剑”模型

“暗剑”无人机被认为是沈阳飞机设计局（601所）开发的高机动、超音速无人空中优势战斗机或纵深打击平台。

另一方面，该机有浓厚的验证机色彩，因此外界也认为，自2006年公开以后，其任务可能也经过了演化，可能包含了为先进有人驾驶战斗机验证设计和飞行控制规律的任务，同时，它也是一种可以用于训练的高生存力、高速靶机平台。

观察者网军事评论员认为，《简氏防务周刊》此文关于“暗剑”可能担负任务的观点，显然参考了此前微信公号“亚洲火车总站”6月6日的分析文章，当时公号文章作者席亚洲就分析认为，“暗剑”可能的任务有三个，无人僚机技术试验平台、高速打击\侦查平台，以及先进航空制造和技术验证机。

从目前关于“暗剑”在各个消息渠道，尤其是通过官方文宣资料的内容来看，“暗剑”作为先进技术验证平台的可能性较大。

据称为采用3D打印技术制造的“暗剑”机身主要结构部件。

责任编辑：张义凌