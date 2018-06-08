江西一幅土地出让:仅接受指定公司和自然人竞拍

原标题：江西一土地出让规定：仅接受指定的一家公司和一名自然人竞拍

6月7日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）在江西省国土资源交易网上发现，在抚州市崇仁县的一幅土地出让规定中只接受一家公司和一位自然人竞拍的申请，除此之外的其他竞买申请人不得参与。

根据资料显示，该地块编号为DFE2018005—2，地块位于崇仁县迎宾大道，出让方式为拍卖，地块面积31836平方米，土地用途为商业用地，出让年限40年，竞买保证金1468万元，起始价3448万元，拍卖开始时间为6月20日。

值得注意的是，在依法依规需要说明宗地的其他情况中强调，此次竞买申请人只接受崇仁县欣亚航置业有限公司和张逢宝的申请，其他竞买申请人不得参与。

资料显示，该公司注册资本6000万元，成立日期为2017年12月18日，法定代表人名为李岗，公司登记的办公地点为：江西省抚州市崇仁县巴山镇政府大院办公楼5楼。

股东分别为两位名为付小刚和严志仁的自然人。其中，付小刚认缴出资180万元，严志仁认缴出资金额120万元，两名股东的认缴出资时间均为2027年12月31日。

经营范围包括：房地产开发经营；自有房屋租赁、管理和普通货物仓储服务（危险化学品除外）。

有开发商对澎湃新闻表示，在土地出让过程中有些地块会为某些企业量身定制，设置各类排他性条件，这种情况在土地招拍挂中并不少见。

“有些地方实际上已经将某地块定向出让给了事先谈好的开发商，就会设置一些例如，参加竞拍的公司需要房地产开发一级资质、具备相关产业开发经验、注册资本不少于多少金额等等一系列排他性的条件，这种我们就不会再去竞拍了，去陪标有什么意思。”上述开发商说道。

事实上，该地块曾在5月18日进行过一次公开拍卖，但因突然断电导致其中一位竞买人无法报价而取消，之后重新组织拍卖。

崇仁县国土资源局在5月24日的公告中称，该地块在5月18日上午10时开始在江西省国土资源交易网进行公开拍卖，11：03报价为3448万元的时候突然大面积停电，导致其中一竞买人无法报价。

随后，当地政府对该地块在网上竞拍异常中断一事组成了联合调查组，调查结果为此次断电事故主要原因是由于气温高，用电负荷持续上升，线路设备本体引起故障，造成电线拉弧着火导线烧断后落地，停电原因非人为所致，属不可预知电力故障。依据《江西省国土资源网上交易应急处置办法（试行）》第3条第5项，第10条的规定并报县人民政府批准撤销该地块的竞价结果（3448万元），将重新组织该地块的拍卖。

责任编辑：张义凌