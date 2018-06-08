青海约谈12家纪检组组长:政治站位不高履责不到位

原标题：政治站位不高履责不到位 青海约谈12家纪检监察组组长

中国网新闻6月8日讯 近日，青海省委常委、省纪委书记、省监委主任滕佳材带头对年度考核排名靠后、派驻全覆盖以来履行监督责任不到位的省纪委监委派驻省政协机关、省委办公厅、省委组织部、省委统战部、省人大机关、省高级人民法院、省政府办公厅、省总工会机关、省商务厅、省地税局、省发改委、省人社厅等12家纪检监察组组长进行了一对一约谈。

约谈严肃指出了约谈对象在落实监督责任，特别是2016年9月派驻监督全覆盖以来开展监督检查及问题线索处置中存在的政治站位不高，监督执纪主动性、针对性、实效性不强，基础工作不规范、监督检查浮于面上、流于形式，问题线索处置质量不高，作风漂浮、学用脱节、虚于应付等问题，深刻剖析了问题背后的思想根源。

这次约谈是省纪委监委内部精准运用“第一种形态”，压实落细监督责任的一次生动实践。约谈在查问题、找根源、提要求、教方法中达到了警示提醒、责任倒逼、推动工作的目的。被约谈的组长们红脸出汗，一致认为约谈提醒让他们真正看到了思想认识上的差距，找准了具体工作中的问题和不足，纷纷表示对指出的问题要逐条研究整改，强业务、抓队伍，兢兢业业将监督责任落到实处。

滕佳材在约谈中指出，从考核等各方面的情况看，派驻监督工作迈上了新的台阶，但从全面从严治党的新形势新任务、从中央和省委的要求、从干部群众的期盼来看，仍存在一些差距和薄弱环节。约谈就是要更多地从主观上找问题的根源，通过上下共同努力，把派驻监督工作做得更加精细精准，扎实有效。

滕佳材要求，工作不规范、不精细、不精准说到底是作风问题，监督不深入、执纪不严格归根结底是政治站位不高、政治定位不准。监察体制改革对派驻监督从程序、实体各方面提出了更高更严的要求，派驻纪检监察组组长要带头深入查找学习和工作中存在的形式主义和官僚主义，着力破除不敢监督、不愿监督、不想监督的思想障碍，切实提高政治站位，找准政治定位，增强政治担当，敢于善于发现问题，依纪依法、精细精准履行职责，推动新时代派驻监督工作向纵深发展。

责任编辑：张义凌