高颜值加长版复兴号将亮相 中国高铁解锁更多技能

原标题：高颜值、加长版“复兴号”即将亮相 中国高铁“解锁”更多技能

昨天（7日），中国铁路上海局集团有限公司对外发布消息称，7月1日起，铁路部门实施新的列车运行图，高颜值的加长版“复兴号”动车组列车将首次在京沪高铁上线运行。

△加长版“复兴号”动车组列车

同一天，中国铁路总公司在京沈高铁启动高速动车组自动驾驶系统（CTCS3+ATO列控系统）现场试验，这标志着中国铁路在智能高铁关键核心技术自主创新上取得重要阶段成果，中国高铁整体技术持续领跑世界。

时速350公里 加长版“复兴号”将亮相京沪高铁

长编组“复兴号”动车组型号为CR400BF-A型，列车编组16辆，设有商务、一等和二等座席，列车总长度超过400米，总定员达1193人。较现有8辆编组“复兴号”列车相比，其定员和商务座数量有了新的增加，并满足时速350公里的运营要求。

按照计划，自7月1日起，长编组“复兴号”动车组每天投入运行3列，开行6趟，车次分别为上海虹桥—北京南G2/3次、G10/11次、G118/149次。

目前，运营的8辆编组“复兴号”，在春运等大运力的需求情况下，会重联组成16辆编组列车，拥有可灵活解编的优点，但列车中间多出的两个车头会影响载客能力。16辆长编组“复兴号”将车头部分换为正常车厢，可以进一步提升列车的综合运力。

△长编组“复兴号”动车组列车，一等座的充电口位于扶手的前方。

△技术人员正在对到达的长编组列车进行整修，验证动车组相关参数，检查各系统功能，以确保上线列车运行安全。

7月1日新的列车运行图实施后，长三角铁路“复兴号”动车组列车开行进一步扩容，开行的“复兴号”动车组列车增至108列，较调图前增加22列，始发终到城市覆盖北京、上海、广州、杭州、南京、厦门、昆明、福州、合肥、长沙、宜兴、宁波、邵阳、六安、贵阳、南宁、丽水、义乌、衢州、芜湖、安庆、常州和无锡等城市群。

我国铁路启动智能高铁自动驾驶试验

今年3月以来，中国铁路总公司在在建的北京至沈阳高铁辽宁段全面展开“高速铁路智能关键技术综合试验”。

截至5月底，28项试验或测试项目已完成13项，包括时速350公里“复兴号”长编组动车组专项试验、高速动车组自主化主动控制受电弓试验、新型铁路金属声屏障试验等项目，综合试验已取得阶段性成果。这些成果将用于北京至张家口高铁、北京至雄安新区城际铁路的智能高铁建设。

中国铁路总公司有关部门负责人介绍， 6月7日，铁路总公司启动高速动车组自动驾驶系统（CTCS3+ATO列控系统）现场试验。这次现场试验，是智能高铁关键技术综合试验的重要内容，将为未来高速动车组实现在车站和线路区间自动停靠、启动、运行等自动驾驶提供大量数据，试验将持续到今年9月底。目前，该试验已完成技术文件发布、实验室测试、型式试验、试验评审等各项前期准备工作。

责任编辑：霍宇昂