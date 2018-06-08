因群众集中举报 环保督察组约见银川市长副市长

原标题：宁夏举报数量银川占七成惊动督察组，约见市长副市长

6月6日，中央第二环境保护督察组就此前群众集中举报宁夏银川泰瑞制药、启元制药等企业一事约见银川市市长杨玉经、副市长徐庆。

6月1日起，中央第二环境保护督察组进驻宁夏回族自治区开展“回头看”工作。在督察组当天公布举报电话与来信信箱后，受理了一批来自自治区各地的举报。数据显示，截至6月5日18时，中央第二环保督察组共接到信访举报电话319个（含重复举报），来信16封，向宁夏自治区移交举报131件。

据统计，在督察组接到的举报中，七成以上来自银川市。这些群众举报中，涉及大气污染的占了半数以上，而对泰瑞制药与启元药业的举报又占过半。

针对群众集中反映宁夏泰瑞制药与启元药业环境污染问题这一突出情况，中央第二环境保护督察组立即向“回头看”宁夏协调联络组进行了反馈，并下发书面转办单与督办单，随后更对位于永宁县的泰瑞制药公司进行了现场抽查。抽查结果显示，泰瑞制药涉嫌虚假整改。

随后，宁夏回族自治区党委书记石泰峰、区长咸辉分别对此事做出批示，要求银川市尽快进行核查，对表面整改、虚假整改、敷衍整改等弄虚作假的行为，要严肃追责，绝不姑息。

在约见中，督察组向银川市政府提出五点建议：

一是高度重视严肃对待。要进一步提高政治站位，认真落实党中央、国务院关于环境保护督察的重要决策部署，切实履行好党委、政府的第一责任，从解决民生大事的角度来看待，回应群众呼声和期待。

二是积极主动整改治理。企业作为责任主体，应当主动整改，拿出实实在在的措施，对社会和群众有所交待。尤其是关注社会和群众的呼声，拿出彻底有力的整改措施。

三是持续加大督办力度。银川市应主动加压，加强自查巡查，坚决防止问题反弹，同时根据党纪政纪规定，该追责追责，该处理处理。督察组将密切关注地方党委、政府，加强督查督办。

四是加强信息公开。面对当前群众投诉集中的问题，银川市要主动发声，依规公开，及时回应社会关切。

五是要提出长效整改措施，对长期以来群众反映的问题，要有治本之策，避免“头疼医头，脚疼医脚”，下决心彻底解决问题，不心存侥幸，不等待观望，不留存死角。

而在约见中，银川市市长杨玉经向督察组表示：“（对发现的问题）我们不做狡辩，马上制定方案，确保整改到位！务必做到让老百姓满意！”

另据悉，在督察组向自治区反馈问题后，银川市成立了由市委督查室、政府督查室、发改、环保、工信、纪委监委等部门组成的检查组，对宁夏泰瑞制药股份有限公司开展了现场核查、督查。

在企业现场，检查组围绕菌渣出口的密闭及废气处理情况等进行了详细询问，并要求企业严格按照相关技术规范进行整改。在锅炉在线监测站房和污水在线监测站房检查了相关数据指标，就监测事项与企业工作人员进行了交流了解。此外，在引风机房，检查组还对水解酸化池、耗氧池气体收集处理工艺以及处理情况等进行了检查。

“一定要迅速落实中央、自治区对环保工作的要求，对群众反映强烈的环保问题，逐一核查清楚，督促企业尽快拿出整改方案。对处理、解决群众投诉中存在的违规违纪违法问题，要进行严肃追责问责！”检查组在进驻企业后明确表示。

“如果没有督察组，可能有些问题我们还没有发现，所以我们也感谢督察组！下一步我们会用行动来说话，把督察组交办的事项扎扎实实地办好！”杨玉经在约见的最后说道。（邢飞龙）

来源：中国环境报

责任编辑：张申