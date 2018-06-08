中法两国研究人员发现“一举两得”的抗癌方法

原标题：中法研究发现“一举两得”的抗癌方法
新华社华盛顿6月7日电（记者周舟）中法两国研究人员发现，用小气泡“塞住”肿瘤周围的血管，既可切断其营养供给，又有助于控制药物释放范围，对治疗癌症肿瘤可谓一举两得。
这项研究结果发表在最新一期美国《应用物理通讯》期刊上。中法研究人员用“气体栓塞疗法”阻断为肿瘤组织提供营养的血管，他们把直径数十至数百纳米的液滴注入肿瘤周围血管，再用超声把液滴变成气泡。气泡足以导致小动脉栓塞，从而阻断肿瘤获取养分。
研究人员用大鼠组织所做的实验发现，在“饿死”肿瘤的同时，这些气泡还进入相关部位的毛细血管，导致毛细血管破裂。
论文第一作者、西安交通大学生物医学工程系副教授冯怡接受新华社记者采访时说，毛细血管网在“气体栓塞疗法”中易发生破损，这一现象有利于药物在肿瘤病灶处局部释放。
论文中说，化疗药物会随着血液循环而抵达身体各处，在肿瘤周围的血管被阻断后，化疗药物可在肿瘤病灶处停留更长时间，从而有望在更低的药物剂量下达到同样的治疗效果。
研究人员说，肿瘤治疗有两个目标，即杀死肿瘤、同时减少化疗药物副作用，“气体栓塞疗法”有一举两得的功效。
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