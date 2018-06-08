加拿大车祸轻伤无恙旅客留宿小镇 当地华人送温暖

原标题：加拿大大巴车祸旅客留宿小镇 当地华人送去温暖

中新网6月8日电 据加拿大《明报》报道，当地时间6月4日下午，一个中国旅行团所乘巴士在加拿大安省东部高速公路上发生车祸，造成2人死亡，多人受伤。事发后，多名受轻伤或无恙的游客落脚安省小镇布鲁克维尔（Brockville）的一间汽车旅店。当地华裔闻讯赶去，为同胞送去关心和慰问。

据加媒报道，事发当晚，约有10多名旅客来到这家汽车旅店。老板席尔瓦（Nishan De Silva）说，转天来了6位客人，随后来了更多的人。大部分旅客暂时逗留在布鲁克维尔，准备回中国。

当地红十字会了解到旅行团来自中国，急需中文翻译。他们发出呼吁后，当地不少华人立刻行动起来。当地时间6月5日晚，10多位华裔义工赶到这间旅店，送去了食品和友情。

在当地读小学的席尔瓦的儿子，把情况告诉了同学。同学们画了一幅巴士的图画，向中国游客表示慰问。

在大巴乘客中，65岁的鲁先生是来自宁波的退休工人，旅游团中共有3名宁波人，另外一名是他原来的同事，以及同事的朋友。朋友在事故中头部受伤，一度面临生命危险。鲁先生本人头部受伤，缝了几针。

鲁先生说，事故发生前一切正常，当天路况也不错，但是巴士突然失去了控制，事情在2、3秒内发生。

另外一位游客陆女士表示，事情发生时，她正在看手机。突然，就像发生地震一样，巴士偏离了公路。她随后被送往渥太华一家医院接受检查，幸无大碍。

责任编辑：张义凌