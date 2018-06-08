原标题：台湾香蕉跌至两毛一公斤 果农：“台独”害了我们

台湾果农（台媒拍摄）

海外网6月8日电 近日，台湾蔬果大丰收，但农民却倒了霉，各种当季蔬果严重滞销。台湾香蕉价格更创历史新低，在产地甚至出现了一公斤只卖一元新台币（约等于2毛人民币）。果农纷纷抱怨：“就是因为行政部门负责人赖清德的‘台独‘言论，导致水果无法销往中国大陆，丢了大陆市场。”加上其他市场被大幅度挤压，现在台湾果农是举步维艰。

据台湾媒体报道，面对香蕉价格暴跌，台行政部门发言人徐国勇宣称，每公斤1元新台币的香蕉是“例外中的例外”，根本就是要拿去喂猪，本来就不该进入市场。 台湾65岁蕉农黄干怒道，他把2300万台湾人当猪吗？他应该要下台的。

台湾网友评论（脸书截图）

台湾“农委会”表示，会通过卖场自销，收购做加工等方法自救。随即被网友嘲讽：“台湾根本没有那么大的市场，怎么自救？台湾香蕉最大的市场是中国大陆，又想吃人家市场，又不肯嘴软。民进党继续这样下去，香蕉问题就无解了。”

台湾媒体人魏孙鸿分析道，香蕉价格暴跌，除了气候异常，根本原因还是在于丢掉了中国大陆14亿人的市场。过去国民党执政时期，两岸关系火热，台湾有大陆作为腹地，香蕉等水果根本不愁销路。

魏孙鸿接着表示，民进党上台后，决定开拓中国大陆以外的多个市场，实际上是放弃了中国大陆市场。蔡英文对美国、日本卑躬屈膝，然而这两国市场也没有能救台湾果农于水火之中。还有更蠢的“新南向政策”，越南、泰国、马来西亚都是水果大国，这对果农而言根本是于事无补。难怪果农要大骂民进党：香蕉你个凤梨！

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