原标题：香港天文台发红色暴雨警告 学生下午无需赴校上课

（图源：香港“东网”）

海外网6月8日电当地时间上午11点半，香港天文台发出红色暴雨警告信号。香港教育局随后宣布，学生下午将无需前往学校上课。

据香港“东网”等媒体报道，香港教育局表示，下午学生无需上课，但学校须保持校舍开放，同时安排应变措施，照顾已返抵学校的学生。而正在上课的学校应继续上课，直至放学时间，并在安全情况下，方可让学生返家。

（图源：香港“东网”）

另外，由于3号热带气旋警告信号现正生效，幼儿园（包括幼儿园的下午班）、肢体伤残儿童学校及智障儿童学校8日也都全日停课。

香港天文台在上午6时50分曾发出黄色暴雨警告信号，表示香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续，一些低洼地带及排水欠佳的地区会出现水淹的情况。

责任编辑：霍宇昂