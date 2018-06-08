武汉“大学生8折”楼盘将首发:1853人摇号392套房

原标题：武汉“大学生八折”楼盘明日首发：1853人摇号392套房

参与购房者正在递交资料。本文图片 澎湃新闻记者 周琦

湖北武汉首个“大学生八折购房”楼盘——临空港青年城6月9日将进行首发仪式。澎湃新闻（www.thepaper.cn）6月8日从武汉临空港经济技术开发区了解到，共有1853人参与首批392套八折房的摇号。

临空港青年城是武汉首个“大学生八折购房”楼盘，5月21日，临空港青年城率先面向大学毕业生“以低于市场价20%”出售。楼盘建设方经过对市场及周边房价进行综合测算，确定临空港青年城市场均价为8740元/平方米，八折后为6990元/平方米。后经调研大学生购买意愿后，均价最终确定为6800元/平方米（含装修费300元/平方米）。

购房者参观样板间。

按规定，毕业5年内的大学毕业生（全日制大专及以上学历），拥有武汉市户籍（不包括学校集体户口），在武汉市创业就业满1年，家庭在武汉市无自有住房，且3年内无住房交易记录的，可申请购买1套大学毕业生安居房。

6月5日，武汉临空港经济技术开发区在官方网站上，对符合购买条件人员名单进行了公示，澎湃新闻看到，共有1853人“入围”。

此次首发仪式在武汉客厅举行，武汉临空港经济技术开发区公示称，符合条件的公示人员凭个人身份证核验入场，如果迟到视同放弃此次购房资格。由于人员众多，父母亲友谢绝入场。为确保购房过程公平、公正、公开，武汉临空港经济技术开发区将邀请公证机构、媒体代表、直播平台、学生代表共同监督，全程直播。

责任编辑：张申