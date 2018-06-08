中国石油和中国石化各有一名董事因工作调整辞职

原标题：中国石油、中国石化各有一名董事因工作调整辞职

近日，中国石油、中国石化各一名董事因工作调整辞去职务。

6月7日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中国石油”）官网发布公告称，本公司董事会谨此宣布喻宝才先生因工作岗位调整，已向本公司提交辞呈，辞去本公司董事职务。喻宝才先生将同时卸任董事会考核与薪酬委员会委员职务。该辞任即日生效。

同一天，中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）官网发布公告称，中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“本公司”）董事会于2018年6月7日收到焦方正先生的辞职报告。焦方正先生因工作调整辞去中国石化执行董事、董事会战略委员会委员以及高级副总裁职务。焦方正先生确认其与中国石化董事会无不同意见，亦无任何有关本次辞职须提请中国石化股东注意的事宜。

喻宝才

据官方简历，喻宝才是高级工程师，硕士，在中国石油石化行业拥有逾30年的工作经验。1999年9月起，喻宝才先后担任中国石油大庆石化公司副总经理、党委委员，中国石油大庆石化公司总经理、党委副书记，中国石油兰州石化公司总经理、党委书记等职。2008年9月，喻宝才履新中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”）副总经理、党组成员，于2011年5月被聘任为中国石油董事。

中国石油是中国石油集团独家发起设立的股份有限公司，成立于1999年11月5日。

焦方正

焦方正为教授级高级工程师，博士研究生毕业。1999年1月起，焦方正先后担任过中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团”）中原石油勘探局总地质师，中国石化中原油田分公司副经理兼总地质师，中国石化石油勘探开发研究院副院长，中国石化油田勘探开发事业部副主任，中国石化集团西北石油局局长、党委副书记、中国石化西北油田分公司总经理，中国石化副总裁，中国石化副总裁兼任中国石化油田勘探开发事业部主任等职。2014年7月，焦方正履新中国石化集团党组成员、副总经理。

中国石化是中国石化集团以独家发起方式，于2000年2月25日设立的股份制企业。

责任编辑：张申