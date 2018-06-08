暴雨红警下的广东高考：不少考生穿拖鞋赴考(图)

广外附设外语学校的考场外，部分街道出现了水浸街。 本文图片 澎湃新闻记者 李思文

原标题：暴雨红警高挂，广东文理综高考正常进行：不少考生穿拖鞋赴考

今天（6月8日）是高考的第二天，受到台风“艾云尼”昨晚登陆的影响，凌晨5点19分，广州市气象局发布了暴雨橙色预警，荔湾区、越秀区、天河区都由暴雨黄色预警升级为橙色预警。

截至今早7点，广东地区已经悬挂了6个红色暴雨预警信号，包括佛山市、珠海市、中山市、肇庆市等。佛山市教育局则发布了托儿所、幼儿园、中小学校、中等职业学校全天全面停课的通知，但高考正常进行。

怕因大雨耽误高考，家长一夜未眠

早上8点，广州市第二十一中学的考点仍是大雨倾盆，所幸由于地势比较高，未出现水浸街的情况。考生家长黄先生向澎湃新闻（www.thepaper.cn）介绍，暴雨已经下了一夜，“我一整个晚上都没怎么睡觉，一直听着外面，发现（雨）越下越大。担心下雨水浸街，万一迟到了怎么办？”

他告诉澎湃新闻记者，因为订酒店太晚，已经订不到附近的酒店，选择了开车从家里出发，“我家离得比较近，平时开车就10来分钟吧，今天7点10分就出门了，万一哪一条路被淹了，就不知道要堵到什么时候了。”好在7点半黄先生带着孩子顺利到达了考场。

广州市第二十一中校门外，安保人员在暴雨中执勤。

现场另一名家长表示，高考前考场周边的酒店一房难求，自己3月份预订的花园酒店，价格已经是2800元一晚，“想让孩子中午能睡个午觉，这样能休息得好一点。”

中午11点，广州市白云区地区的雨势有所减缓，但到11点半，考生出考场的时候，雨势变大，广外附设外语学校考点外，家长们撑伞等候，11点35分，第一名考生走出了考场。她告诉澎湃新闻记者，全国卷I的文科综合科目的试卷比较难，但总体感觉考得还不错。

广州市第七十一中考生李毅泓则表示，文科综合试卷做题时间不太够，“和平时做的试卷比起来还是比较难的，时间很赶。”对于下午即将到来的英语考试，他表示，应该是“凉凉”了。

家长冒雨在考场外等候。

现场出考场的理科考生则表示理科综合科目难度一般，“没有很刁钻的题目，都是比较熟悉的，做起来也比较顺利。”

多数考生由学校统一送往考点

据广外附设外语学校考点的一名安保人员介绍，该考点共有来自周边六所中学的2000多名考生，“这附近不通地铁，所以考生大多数都是学校统一送过来，或者家长开车送过来。”但他告诉澎湃新闻，这两日都没有出现考生迟到的情况，“都很早就到了。”

广州第七十一中的考生向澎湃新闻介绍称，学校7点15分就集合了学生从学校统一出发，“是学校租的大巴车，把我们直接送到学校。走高速7点半就到考场了。”

第一名考生走出广外附设外语学校考场。

她告诉澎湃新闻，学校给学生统一购买了考场内食堂的饭票，学生可以选择在考场内直接吃饭。但也有不少家长，在附近租了房子，中午带考生出校吃饭。

现场一名七十一中的考生家长表示，附近的酒店是4月份就已经订好的，如今已经全部满额，认为自己“很有前瞻性”，“我家里已经有两个孩子高考了，所以这些我都很清楚，我家老大在广附（广州大学附属中学）高考的时候，我3月份就订酒店了。”

学生穿着拖鞋或戴着防水鞋套走出考场。

但她表示，订酒店时没有预料到会下那么大的暴雨，“昨天孩子穿的是球鞋，中午回学校的时候就湿透了，今天就给他换了拖鞋。如果知道那么大的雨，还是让他在学校里吃饭好一点。”

澎湃新闻记者发现，广外附设外语学校的考场里，不少学生都穿着拖鞋，或者戴着防雨鞋套。考场外已经出现了小面积的水浸街。在考场对面的一条路，雨水已经漫上了人行道。

责任编辑：张义凌