台前官员批蔡不认“九二共识”:两岸统一大势所趋

原标题：谢明辉批蔡当局不认“九二共识”就没法沟通，曾辞海基会顾问

2016年9月1日，台湾竞争力论坛执行长谢明辉怒辞海基会顾问一职，当时他提出七大理由，预期两岸发展将停摆，两岸将无谈判和解的空间，海基会亦将无法发挥任何实质功能。

近两年的时间过去了，谢明辉如今在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访时表示，“可见我当时的预测是非常准确的，从我退出（海基会）到现在，民进党跟大陆仍然断绝交流。”

6月7日，为期一天半的第十届海峡论坛·两岸智库论坛继续在厦门举行，本届两岸智库论坛围绕“改革开放40周年与两岸经济社会融合发展”等议题进行研讨交流，来自海峡两岸的专家学者和各界人士150多人参会。

作为承办方代表，谢明辉在当天论坛上做了题为《改革开放成功加速两岸统一》的演讲，他表示，大陆改革开放40年的成绩耀眼，形成四海归心、人才回流的趋势，中华民族的认同加强，成为两岸和平的定海针。

谢明辉认为，中华文化构建起两岸共同的家园，两岸统一是大势所趋，民进党政府唯有认清大势，尽快回到“九二共识”，两岸官方关系发展才能回稳。

忆辞职风波

近两年过去了，谢明辉在对澎湃新闻忆起怒辞海基会顾问一职时仍耿耿于怀。

据香港中评社报道，2016年8月31日，蔡英文办公室宣布由前“外交部长”田弘茂出任海基会董事长一职，谢明辉对此不满，于第二天（9月1日）率先发难，发表公开信辞去海基会顾问一职。

谢明辉当时表示，台湾政党轮替，蔡英文当局不承认“九二共识”，又重用陈水扁执政时期前“外交部长”田弘茂担任海基会董事长，他自认无法对两岸和平发展给出具体建议，自即日起辞去海基会顾问一职。

谢明辉当时预计，两岸将无谈判和解的空间，海基会亦将无法发挥任何实质功能。

“可见我当时的预测是非常准确的，从我退出（海基会）到现在，民进党跟大陆仍然断绝交流。”谢明辉告诉澎湃新闻，“海基会被‘独派’挟持，那该如何与大陆的海协会对接呢？既然海基会没有任何交流合作的功能，只是挂个顾问的名字而已，那我干嘛要挂呢？”

因此，谢明辉坦言，海基会已经“名存实亡”，因为没有政治基础，民进党不承认“九二共识”，任何谈判也就不可能发生，所以海基会和海协会也就没有办法沟通。

为和平统一建言

尽管辞去了海基会顾问一职，近年来，谢明辉从未放弃在公开场合为两岸和平统一建言献策。

澎湃新闻注意到，近几年，谢明辉以中评社特约作者的身份，经常发表评论文章，以批评民进党当局政策，坚持两岸和平统一的内容为主。

在来到此次海峡论坛前夕，今年5月，谢明辉在中评社上发表题为《我与海峡论坛的情缘》的文章，他在文中回忆起2009年在福建省台办的帮助下回到厦门海沧认祖的经历，开启了他与海峡论坛的情缘。

他表示，希望透过两岸智库论坛的持续召开，搭起两岸和平统一的桥梁，让两岸早日携手共创中华民族的新荣光，再创汉唐盛世后的中华新辉煌。

6月7日，谢明辉在论坛上表示，大陆改革开放40年的成绩耀眼，形成四海归心、人才回流的趋势，中华民族的认同加强，成为两岸和平的定海针。

他认为，中华文化构建起两岸共同的家园，两岸统一是大势所趋，民进党政府唯有认清大势，尽快回到“九二共识”，两岸官方关系发展才能回稳。

两岸融合水到渠成

今年2月，国台办、国家发改委等部门发布实施《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（以下简称“31条惠台措施”），成为时下海峡论坛期间两岸专家学者和各界人士热议的焦点。

在接受澎湃新闻采访时，谢明辉指出，31条惠台措施只是起步。

事实也确是如此。据中国台湾网报道，今年4月，江苏昆山市召开“同等待遇·融合发展”——贯彻落实“31条”工作推进会，昆山在产业投资、经济合作、科技创新、人才引进以及青年创业等领域加快实现了给予台企、台胞同等待遇的进程，助其充分分享发展机遇。

而就在第十届海峡论坛举行期间，福建省发布66条促进闽台经济文化交流合作的举措，其中包含了扩大闽台经贸合作、支持台胞在闽实习就业创业、深化闽台文化交流、方便台胞在闽安居乐业等四方面内容，被参会人士称为面向台胞的又一“大礼包”。

谢明辉认为，昆山提出的“同等待遇·融合发展”将是未来惠台政策的一个标准。

他进一步解释说，随着大陆各地经济的快速发展，未来各地将会出台更多惠台政策的细则，而“同等待遇”的理念将会形成大陆和台湾同胞相互之间的同理心，这些政策加速了台湾年轻人在大陆就学就业的趋势，逐渐影响他们选择留在大陆成家立业，演变成新一轮水到渠成的融合。

“两岸和平统一是在加速进行的。”谢明辉表示，大陆改革开放40年取得的巨大成功所散发出来的魅力，是台湾年轻人无法忽视的，更是民进党无法阻挡的。

责任编辑：余鹏飞