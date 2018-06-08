原标题：中国将严查严处虚假广告等一系列问题

中新社北京6月8日电 （记者 王恩博）中国国家市场监督管理总局副局长马正其8日在北京表示，针对当前市场监管部分领域中存在的虚假广告等一系列问题将进行严查严处。

近日召开的国务院常务会议部署了在市场监管领域推进管理方式改革和创新，全面推行“双随机、一公开”监管，即随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

马正其在当天举行的国务院政策例行吹风会上说，采取上述监管措施旨在深化“放管服”改革，创新政府市场监管方式，规范市场监管执法行为，切实解决一些领域存在的执法随意、执法扰民、执法不公、执法不严等问题。

他表示，“双随机”检查还有助于减轻企业负担。尤其中国有54个部门拥有执法权，此举将避免相关部门频频到企业检查，造成企业怨声载道。同时，相关举措还有利于监管机构在人员有限的情况下提高监管效率，优化营商环境。

谈及如何解决中国市场监管部分领域依然存在的一些乱象，马正其在回答中新社记者提问时说，作为日常监管措施，“双随机、一公开”监管将促使更多企业诚信自律。但与此同时，官方也将采取“靶向处理、问题导向”的监管方式。

马正其强调，尤其针对当前市场领域中存在的虚假广告、假冒伪劣商品、坑骗群众等一系列问题，只要群众有投诉举报，只要监管部门掌握问题，都要随时查处，而且要严查严处。（完）

责任编辑：张岩