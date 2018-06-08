原标题：栗战书会见哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫

中新社北京6月8日电 （记者 张子扬）全国人大常委会委员长栗战书8日在人民大会堂会见了哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫。

栗战书表示，昨天习近平主席与总统先生举行了富有成果的会谈，为新时代中哈关系发展描绘了宏伟蓝图。近年来，中哈共建“一带一路”取得丰硕成果，在国际上起到了良好示范作用，下一步双方要加强重大发展战略对接，深化各领域合作。两国立法机构要落实好两国元首达成的重要共识，保持密切往来，深化治国理政经验交流，服务实现各自国家战略目标，推动两国关系在更高水平上不断发展。

纳扎尔巴耶夫表示，哈方钦佩中国取得的伟大成就，感谢中方的长期支持，愿加强“一带一路”合作，支持打击“三股势力”，支持两国立法机构交流。

王东明参加会见。（完）

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