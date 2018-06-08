内蒙古通报“三务”公开不到位典型案:村官套补贴

原标题：内蒙古通报6起 “三务”公开不到位典型案例

呼和浩特日报通过其官方微信公众号通报2起三务公开不到位典型案例

鄂尔多斯市伊金霍洛旗纪检监察对外通报4起三务公开不到位典型案例

1。和林县盛乐镇七杆旗村原党支部书记云喜喜村务公开落实不到位问题

2016年，时任和林县盛乐镇七杆旗村党支部书记的云喜喜在发放玉米生产者补贴过程中虚报玉米种植面积40亩，七杆旗村4名村民虚报玉米种植面积共计50亩。村委会未按照“三务”公开的要求对玉米生产者补贴情况进行公示，造成云喜喜本人冒领玉米补贴款4400元；4名村民冒领玉米补贴款5500元。云喜喜时任七杆旗村党支部书记，未认真履行职责进行严格审核，对此违纪问题负有领导责任。此外，云喜喜还存在坐收坐支集体资金、违规发放津补贴等违规违纪行为。2018年4月19日，和林格尔县纪委给予云喜喜党内严重警告处分。

2。清水河县窑沟乡塔尔梁村党支部书记吕云峰违规私自签订协议问题

2008年10月，天赐源煤炭有限责任公司在清水河县窑沟乡办理林地审批手续的过程中，窑沟乡塔尔梁村党支部书记吕云峰在未召开村民代表大会的情况下，私自以塔尔梁村委名义与天赐源煤炭有限责任公司签订了两份协议，并加盖了村委会公章。2017年4月10日，清水河县纪委给予吕云峰党内警告处分。

3。伊金霍洛旗纳林陶亥镇新庙村党支部书记李广才侵占禁牧补贴问题。

2011年至2015年，李广才侵占禁牧补贴共计19040元，其中16000元用于村内日常开支，3040元由李广才个人保管，上述账务未记录在村集体账内。今年3月21日，伊金霍洛旗纪检监察机关经研究决定，给予李广才党内警告处分，并追缴19040元禁牧补贴及340元孳息。

4。伊金霍洛旗阿勒腾席热镇曼赖村村民委员会主任武智华违规挂他人名额套取禁牧补贴资金的问题。

2009年至2014年，武智华违规挂他人之名套取禁牧补贴资金4932元。今年4月22日，伊金霍洛旗纪检监察机关经研究决定，给予武智华党内警告处分，追缴违规领取的4932元。

5。伊金霍洛旗红庆河镇特宾苏莫村原村委会主任、党支部书记乔凤云虚报套取各项惠农惠牧补贴补助资金问题。

1991年6月至2015年6月，乔凤云虚报并套取各项惠农惠牧补助资金45986.86元。今年5月3日，伊金霍洛旗纪检监察机关经研究决定，给予乔凤云开除党籍处分，追缴违规套取资金45986.86元。

6。伊金霍洛旗红庆河镇白格针村原村委会主任、党支部书记郝怀胜虚报、套取各项惠农惠牧补贴补助资金问题。

1991年6月至2015年6月，郝怀胜虚报、套取各项惠农惠牧补贴补助资金共计52509.06元。今年5月3日，伊金霍洛旗纪检监察机关经研究决定，给予郝怀胜开除党籍处分，追缴违规套取资金52509.06元。

来源：《内蒙古日报》官方微信

责任编辑：余鹏飞